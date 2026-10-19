Sénégal: Ligue 1 - Essamay battu pour sa première dans l'élite

18 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Ziguinchor — Essamay FC, promu en Ligue 1 cette saison a perdu, samedi, à domicile son premier match dans l'élite du football sénégalais sur le score d'un but à zéro devant Diambars FC de Saly, a constaté l'APS.

Le but victorieux des Académiciens a été inscrit à la 13ème minute de jeu.

Essamay FC rate ainsi son tout premier match de son histoire en Ligue 1 sénégalaise devant son public.

Le Casa Sport, l'autre club de la région a concédé le match nul (2-2) devant HLM de Dakar, après avoir mené deux fois au score.

Lors de la prochaine journée, les joueurs du coach Guèye Fall vont défier l'AS Pikine, alors que ceux de Balla Djiba vont recevoir Wallydan de Thiès.

Lire l'article original sur APS.

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