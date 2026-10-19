Sénégal: Octobre Rose à Diourbel - Balla Moussa Fofana appelle les collectivités territoriales à renforcer la prévention

18 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Diourbel — Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Moussa Bala Fofana, a appelé, samedi, à Diourbel (centre), les collectivités territoriales à poursuivre et à multiplier les actions de sensibilisation et de prévention des cancers.

"Je voudrais lancer un message important à toutes les collectivités territoriales : leur demander de continuer ce travail de sensibilisation. Il ne faut surtout pas s'arrêter à cette journée. Il faut multiplier les sensibilisations, suivre les cas que nous avons identifiés et prévenir la maladie", a invité Moussa Bala Fofana à l'occasion d'une journée d'Octobre Rose organisée à Keurgoumack, à Diourbel.

Il a insisté sur la nécessité d'assurer le suivi des cas détectés afin de permettre aux personnes concernées d'accéder aux soins.

"Il ne peut pas y avoir de développement économique sans santé", a-t-il déclaré, soulignant le rôle essentiel de la santé des femmes dans le développement familial et économique.

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Dans le cadre de cette initiative, M. Fofana a offert des équipements médicaux, composés notamment d'électrocardiogrammes, de nébuliseurs et d'un chariot médical, pour un montant de 23 millions de francs CFA.

Le ministre a également remercié les autorités religieuses et coutumières, les équipes communautaires ainsi que les agents de santé pour leur contribution à la réussite de cette journée.

Au regard de l'engouement constaté, il a annoncé son intention d'étendre l'initiative aux autres grands quartiers de Diourbel et de poursuivre l'accompagnement des structures sanitaires.

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