Sénégal: Petite enfance - Une parlementaire plaide pour la formation et le recrutement des animateurs polyvalents

Diourbel — Une parlementaire et ancienne directrice générale de la Case des tout-petits, Thérèse Faye Diouf a plaidé, samedi , à Diourbel (centre), pour la formation diplômante et le recrutement des animateurs polyvalents.

La parlementaire s'exprimait lors d'une cérémonie de vente des cartes de son mouvement politique dénommé "And Dekkal Yaakar".

Mme Diouf a lancé un appel solennel aux autorités pour le règlement de la situation de ces acteurs de la petite enfance, préconisant leur accès à une formation diplômante et la prise en compte de leur recrutement dans les prévisions budgétaires du ministère de l'Éducation nationale.

Forte de huit ans et six mois d'expérience à la tête de la Case des tout-petits, elle a déploré les faibles rémunérations des animateurs, qui peuvent percevoir 10 000 francs CFA par mois, voire ne rien recevoir.