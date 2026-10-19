Ile Maurice: Des réseaux fragilisés, une colère qui gronde

Alors que les arrestations se poursuivent après les récents débordements, une question se pose : certains individus qui se sentent menacés par le durcissement de la lutte antidrogue ont-ils cherché à exprimer leur colère, voire à instrumentaliser celle de la population ? Une hypothèse qui doit encore être étayée par les enquêteurs.

Les arrestations se poursuivent dans plusieurs régions du pays. Au Central Criminal Investigation Department (CCID) comme à la Cybercrime Unit, les enquêteurs ont déjà identifié plusieurs suspects susceptibles d'avoir contribué aux récents débordements. Les investigations se poursuivent afin de déterminer leur rôle respectif et d'établir si certaines actions ont été coordonnées. Derrière cette succession d'interpellations, une autre réalité retient l'attention : la pression exercée sur les réseaux de trafic de drogue et les interrogations autour de ses éventuelles répercussions sur le climat social.

Depuis deux ans, les trafiquants de drogue ne seraient pas tous disposés à accepter le durcissement des opérations visant leurs activités. Le gouvernement de Navin Ramgoolam affiche sa volonté de s'attaquer aux réseaux criminels et de faire reculer un commerce qui continue de représenter un défi majeur pour les autorités. La question est désormais de savoir si cette pression a pu nourrir, chez certains individus, un sentiment de colère ou de défiance envers les institutions.

Il convient toutefois de distinguer les faits établis des hypothèses. Rien ne permet, à ce stade, d'affirmer que les récents troubles ont été provoqués par des trafiquants ou par des personnes agissant pour leur compte. Une éventuelle instrumentalisation de la colère populaire constitue une piste qui ne peut être retenue qu'à partir d'éléments précis, de témoignages corroborés et de preuves recueillies au cours de l'enquête.

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Une lutte antidrogue sous pression

Lorsque le Premier ministre a affirmé que le gouvernement entendait s'attaquer aux trafiquants de drogue, le message se voulait ferme. Sur le terrain, les services de police poursuivent leurs investigations et leurs opérations. Les chiffres communiqués à l'Assemblée nationale témoignent de l'ampleur du phénomène : 1 560 affaires liées aux stupéfiants ont été enregistrées entre janvier et le 8 juillet 2026, tandis que la valeur des substances saisies durant cette période est estimée à environ Rs 1,3 milliard.

L'enjeu est aussi de comprendre comment les groupes criminels réagissent lorsque leurs activités sont ciblées. La saisie de substances illicites, les arrestations, les enquêtes financières et les opérations de renseignement peuvent fragi- liser des réseaux et leurs sources de revenus. Mais établir que cette pression a joué un rôle dans les débordements nécessite des éléments que seuls les enquêteurs peuvent réunir.

En parallèle, la police s'intéresse aux échanges numériques susceptibles d'avoir contribué à la propagation des tensions. Les administrateurs de trois pages Facebook ont été convoqués au CCID, jeudi 15 octobre, à la suite d'opérations de surveillance. Des commentaires publiés sur ces pages, par leurs administrateurs ou par d'autres internautes, ont été relevés.

Les personnes concernées ont été informées des dispositions de l'article 23(1) de la Cybersecurity and Cybercrime Act 2021, qui prévoit certaines obligations relatives au contrôle des contenus signalés aux administrateurs par une autorité d'enquête. Elles ont été autorisées à partir après avoir été entendues. Les investigations se poursuivent.

Reste à déterminer si les publications examinées relèvent d'une expression de colère, d'appels ayant favorisé les débordements ou d'éventuelles démarches concertées. Là encore, la prudence s'impose : la présence de commentaires virulents sur les réseaux sociaux ne constitue pas, en elle-même, la preuve d'une organisation criminelle.

L'émotion provoquée par le cas d'Élodie Thomas, blessée par balle lors d'une intervention policière à Camp-Levieux le 9 octobre, la cherté de la vie et le mécontentement exprimé par une partie de la population forment un contexte qu'il serait difficile d'ignorer. Ces facteurs peuvent contribuer à expliquer la montée des tensions, sans pour autant justifier les actes de violence.

Le travail des enquêteurs consiste désormais à distinguer les réactions spontanées, les infractions individuelles et les éventuelles actions concertées. Si des liens devaient être établis entre certains protagonistes des troubles et des réseaux de trafic de drogue, ils devraient reposer sur des preuves vérifiables.