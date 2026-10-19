Afrique: L'Espérance de Tunis face au Al-Swehly SC pour une place au prochain tour

L'Espérance sportive de Tunis se déplace ce dimanche soir à Misrata, en Libye, pour affronter le club libyen du Al-Swehly, dans le cadre du match aller du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique.

Cette rencontre sera la 13e confrontation de l'Espérance contre des clubs libyens dans cette compétition. Le club tunisien affiche un bilan de sept victoires, quatre matches nuls et deux défaites. Ses deux revers remontent à 2002 face au club d'Al Madina et à 2014 contre Al Ahly de Benghazi.

La première confrontation de l'Espérance contre une équipe libyenne en Ligue des champions remonte à 1971, lors de l'ancienne édition de la compétition, face à Al Ahly de Benghazi.

Le club tunisien s'était alors imposé à l'aller en Libye avant de concéder le match nul au retour, en Tunisie.

La rencontre de ce dimanche sera également le 315e match de l'Espérance en Ligue des champions d'Afrique, en tenant compte des anciennes et des nouvelles éditions de la compétition.