Tunisie: Huile d'olive et dattes - Le pays met ses produits phares en vitrine à Paris

Neuf entreprises tunisiennes spécialisées dans l'huile d'olive, les dattes et leurs dérivés participent, du 16 au 21 octobre 2026 à Paris, à une opération de promotion et de prospection commerciale visant à renforcer la visibilité des produits tunisiens sur les marchés européens et à développer de nouveaux débouchés à l'international.

Baptisée "Tunisie, Terre de Saveurs", cette initiative réunit six entreprises de la filière huile d'olive et trois entreprises spécialisées dans les dattes et leurs produits dérivés. Elle vise à valoriser la qualité, le savoir-faire et la capacité d'innovation des producteurs tunisiens auprès des consommateurs, des acheteurs et des distributeurs européens.

Le programme comprend trois principaux rendez-vous. Du 16 au 18 octobre, les entreprises participantes présentent leurs produits au centre commercial Beaugrenelle Paris, à travers des expositions, des dégustations et des rencontres avec le public. Les visiteurs peuvent notamment découvrir des huiles d'olive extra vierges, des dattes Deglet Nour et différents produits dérivés.

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Le 16 octobre, une expérience gastronomique organisée au Cordon Bleu Paris met également à l'honneur les produits des entreprises participantes. Des créations culinaires préparées par un chef étoilé permettent d'en valoriser les qualités gustatives et la diversité.

Du 19 au 21 octobre, les neuf entreprises poursuivront leur démarche de prospection au SIAL Paris 2026, rendez-vous international de l'industrie agroalimentaire, afin de rencontrer des acheteurs, des distributeurs et des partenaires commerciaux potentiels.

La délégation comprend, pour la filière huile d'olive, Daoud Grove, Firma, Tesoro Del Rio, Oléa Amiri, Olyfo et NARA. Le secteur des dattes et de leurs dérivés est représenté par Tazart, Bra Dattes - Bra International et Ben Moussa Dattes.

Portée par le ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, l'initiative s'inscrit dans les orientations de la Stratégie industrielle et d'innovation à l'horizon 2035, qui vise notamment à renforcer la compétitivité des entreprises tunisiennes et à soutenir leur internationalisation.

L'opération bénéficie également du cadre de coopération du programme d'Appui à la compétitivité et aux exportations (PACE), à travers le projet « Croissance qualitative pour l'emploi », financé par l'Union européenne et le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), et mis en oeuvre par la GIZ en partenariat avec le ministère tunisien de l'Industrie. L'ambassade de Tunisie en France contribue également à la mise en oeuvre de cette initiative.

À travers cette mission, les partenaires entendent consolider le positionnement des produits tunisiens en Europe et favoriser de nouvelles opportunités commerciales pour les entreprises participantes.