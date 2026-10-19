Tunisie: Cité des Sciences à Tunis - Une soirée astronomique gratuite le 24 octobre

18 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

La Cité des Sciences à Tunis organise le samedi 24 octobre 2026, à partir de 18h30, une soirée astronomique au Grand Amphithéâtre Ibn Khaldoun.

Elle s'intitule « L'espace dans notre vie quotidienne... des technologies spatiales aux merveilles du ciel ». L'événement s'inscrit dans le cadre de la Semaine mondiale de l'espace, célébrée chaque année du 4 au 10 octobre.

Au programme, une conférence intitulée « L'espace dans notre vie quotidienne... communication, observation et innovation » montrera comment les technologies spatiales améliorent notre quotidien. Elle sera suivie d'une séance d'observation au télescope. Le public pourra y suivre le rapprochement apparent entre la Lune et Saturne, explorer le relief lunaire et admirer les anneaux de Saturne ainsi que ses principaux satellites.

Ouverte aux passionnés d'astronomie comme aux curieux, cette soirée est gratuite et accessible à tous.

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