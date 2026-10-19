Tunisie: Canada - Un suspect de 33 ans arrêté dans l'affaire du meurtre de la Tunisienne Leïla Ben Salem

18 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Un homme de 33 ans, identifié par la police comme étant Youcef Moussaoui, a été arrêté à Montréal, au Canada, dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de la Tunisienne Leïla Ben Salem, âgée de 45 ans. Il a comparu devant la justice le vendredi 16 octobre 2026 et a été formellement accusé de meurtre au premier degré, selon des médias canadiens.

L'arrestation a été effectuée le jeudi 15 octobre dans l'arrondissement de Ville-Marie, à Montréal, après la délivrance d'un mandat d'arrêt. Selon CityNews, l'accusé n'a pas plaidé coupable et a été maintenu en détention dans l'attente de sa prochaine comparution, fixée au 21 décembre.

Leïla Ben Salem a été retrouvée inanimée le 22 septembre dernier dans son appartement situé sur le boulevard René-Lévesque, près de la rue Saint-Christophe, dans le centre-ville de Montréal. Les policiers avaient été dépêchés sur place vers 15 h 25 pour vérifier son état de santé. Son décès a été constaté sur les lieux, selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

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La victime participait à une visioconférence professionnelle au moment de l'agression, selon les informations rapportées par Global News. Elle travaillait à l'Agence du revenu du Canada. Les circonstances précises des faits et le mobile du meurtre n'ont pas encore été rendus publics par les autorités.

Le SPVM a précisé que cette affaire n'était pas considérée comme un meurtre commis dans un contexte de violence conjugale. La police a indiqué que les éléments de preuve recueillis, y compris le mobile présumé, seraient présentés dans le cadre de la procédure judiciaire.

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