Addis Ababa — Les diplomates africains ont appelé à la mise en place de stratégies plus solides, menées par l'Afrique, pour faire face aux conflits et aux défis sécuritaires du continent.

Interrogés par *Pulse of Africa* lors du dialogue du Forum pré-Tana à Bahir Dar, les ambassadeurs ont souligné qu'un dialogue soutenu, l'appropriation locale et un financement adéquat étaient essentiels pour parvenir à une paix et à un développement durables.

L'ambassadeur du Ghana en Éthiopie, McArios Akanbeanab Akanbong, et le représentant permanent du Burundi auprès de l'Union africaine, l'ambassadeur Willy Nyamitwe, ont souligné l'importance des plateformes qui rassemblent les décideurs politiques, les diplomates, les universitaires et les représentants de la société civile afin d'élaborer des solutions ancrées dans les réalités africaines.

L'ambassadeur Akanbong a déclaré que le Forum de Tana constituait une plateforme importante permettant à l'Afrique de définir son programme en matière de sécurité, d'examiner les causes profondes des conflits et d'élaborer des stratégies pour lutter contre le terrorisme, les tensions interétatiques et d'autres menaces pesant sur la stabilité.

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L'ambassadeur ghanéen a également indiqué qu'une dépendance excessive vis-à-vis des financements extérieurs risquait de rendre l'Afrique vulnérable aux influences extérieures.

Tout en reconnaissant l'importance des partenariats internationaux, il a souligné que cette coopération devait renforcer, plutôt que compromettre, l'appropriation par l'Afrique des priorités et des solutions du continent.

De son côté, l'ambassadeur Nyamitwe a appelé à des efforts soutenus pour atteindre l'objectif de l'Union africaine visant à faire taire les armes d'ici 2030.

Il a déclaré qu'un dialogue continu était nécessaire pour évaluer les revers, rassembler les différentes parties prenantes et identifier des voies concrètes vers la paix.

M. Nyamitwe a également souligné le lien étroit entre sécurité et développement économique, notant que des progrès durables dépendent de sociétés pacifiques et stables.

Il a ajouté que le Burundi, sous la présidence de son chef d'État au sein de l'Union africaine, restait déterminé à promouvoir la paix et la sécurité parallèlement à des priorités de développement plus larges, notamment l'eau et l'assainissement, l'éducation, l'autonomisation des jeunes et la promotion des femmes.

Organisé sous le thème « Naviguer dans un monde en mutation : le rôle de la diplomatie et du dialogue dans la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique », le dialogue du Forum pré-Tana a mis en évidence la nécessité de réponses menées par l'Afrique face à l'évolution des défis sécuritaires.

Les discussions ont mis en avant un message commun : une paix durable ne se limite pas au seul dialogue. Elle dépend également d'un leadership africain efficace, d'une coopération renforcée, d'un financement durable et d'un engagement soutenu en faveur de solutions qui reflètent les priorités et les réalités du continent.