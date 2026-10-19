Addis Ababa — Les attachés militaires de plusieurs pays ont apporté leur soutien au droit de l'Éthiopie à préserver sa souveraineté et son intégrité territoriale, qualifiant de « encourageantes » les mesures prises par les Forces de défense nationale éthiopiennes (ENDF) pour protéger le pays.

Ces déclarations font suite à une réunion d'information organisée à la base aérienne de Bishoftu, au cours de laquelle les représentants militaires étrangers ont été informés de l'évolution de la situation sécuritaire en Éthiopie et des événements survenus au cours des trois dernières semaines.

Les attachés ont déclaré que cette réunion d'information directe avait permis de combler les lacunes en matière d'information et de clarifier les informations circulant sur les réseaux sociaux et d'autres plateformes médiatiques.

Les attachés ont confirmé les mesures minutieuses prises par l'Éthiopie pour protéger sa souveraineté et contrer toute menace.

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Ils ont salué la transparence dont fait preuve le gouvernement en fournissant des informations précises permettant de mieux comprendre la situation sécuritaire du pays.

Le lieutenant-colonel Gary Wolfenden, attaché de défense du Royaume-Uni auprès de l'Éthiopie, du Soudan du Sud et de l'Union africaine, a déclaré que cette visite lui avait permis de se faire une idée plus précise des derniers développements.

Il a qualifié les mesures prises par les Forces de défense nationales éthiopiennes (ENDF) pour protéger le pays de « geste encourageant ».

Le colonel Karen Such, attachée de défense de l'Australie auprès de l'Éthiopie et de l'Union africaine et vice-doyenne de l'Association des attachés de défense, a salué les actions menées par l'ENDF pour préserver l'intégrité territoriale de l'Éthiopie.

Le général de brigade Shariful Islam, attaché de défense du Bangladesh, a déclaré que les représentants militaires attendaient des informations fiables de la part du gouvernement éthiopien, en particulier du ministère de la Défense, à la suite des événements survenus en matière de sécurité.

Il a indiqué que cette réunion d'information avait permis de clarifier la situation et s'est déclaré satisfait du respect, selon les informations reçues, des lois et réglementations internationales par l'ENDF.

L'attaché de défense du Kenya, le général de brigade Roba Wario, s'est félicité de cette occasion de recevoir des informations actualisées.

Il a en outre souligné que les mesures de sécurité prises par l'Éthiopie devaient être comprises dans le contexte de la loi et des intérêts communs en matière de sécurité des pays voisins.

L'attaché de défense de l'ambassade du Gabon en Éthiopie, le colonel Aristide Anguilet, a insisté sur le fait que la protection de la souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale et de la sécurité des citoyens et des ressortissants étrangers constituait une responsabilité fondamentale des forces armées de tout pays.

Il a ajouté que cette réunion d'information avait permis de clarifier la position de l'Éthiopie face aux informations trompeuses circulant sur les réseaux sociaux.

D'autres représentants, notamment les attachés militaires du Soudan du Sud et de la Tanzanie, ont souligné les implications régionales plus larges de la sécurité et de la stabilité de l'Éthiopie.

Les représentants du Bangladesh et de la Tanzanie ont également salué les efforts rapportés de l'ENDF pour se conformer aux normes internationales en matière d'humanitaire et de droits de l'homme et pour protéger les civils.

Les attachés ont en outre souligné que la paix et la stabilité en Éthiopie sont étroitement liées à la sécurité dans toute la Corne de l'Afrique.

Ils ont également appelé à un soutien international en faveur des efforts déployés par l'Éthiopie pour rétablir une stabilité durable dans la région et au-delà.

Comme l'a appris l'ENA, cette réunion d'information souligne l'importance d'un engagement direct entre l'Éthiopie et la communauté militaire internationale alors que le pays fait face à ses défis en matière de sécurité, lutte contre la désinformation concernant l'évolution de la situation sur le terrain et réaffirme l'impératif de stabilité régionale dans toute la Corne de l'Afrique et la région de la mer Rouge.

L'Association des attachés militaires a tenu à remercier la Direction des relations internationales et de la coopération militaire des Forces de défense nationales éthiopiennes (ENDF) pour avoir organisé cette séance d'information.