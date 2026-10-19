Sénégal: Le Mouvement And Défar a offert 188 poches de sang à l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh

188 poches de sang ont été collectées, ce samedi 17 Octobre 2026, à Tivaouane, lors d'une journée de don de sang, organisée chez Abdoulaye Ndiaye Ngalgou, responsable politique local, à l'initiative du mouvement And Defar Tivaouane. L'activité, qui s'inscrit dans le cadre d'Octobre Rose, mois de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus, a mobilisé les populations et le personnel de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane.

Selon le Dr. Mamadou Fall, responsable du laboratoire de l'hôpital, cette mobilisation est salutaire puisqu'elle est intervenue dans un contexte de pénurie récurrente de Sang. En effet, après la période du gamou, la banque de sang de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane fait souvent face à des pénuries inquiétantes, selon le Dr. Fall, responsable de la banque de sang de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane.

Grace a une forte mobilisation de ses membres et sympathisants, le mouvement and Défar Tivaouane a offert 188 poches de sang à l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh. Ce qui constitut un grand ouf de soulagement pour la structure de sante de niveau 2. Selon Dr. Modou Fall, responsable du laboratoire et de la banque de sang, ce don de 188 poches a battu tous les records par rapport aux journées de don de sang, initiées par les populations en faveur de la banque de sang de l'hôpital.

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Le directeur de l'hôpital, le Dr. Yoro Diagne, a salué cette performance meme si dans d'autres localités comme Thiès, il arrive que des donneurs atteignent la barre de 200 poches. Selon lui, depuis qu'il est à la tête de l'hôpital, en 2024, c'est la première fois qu'une journée de don de sang atteigne la barre de 188 poches à l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh.

« La prise en charge du cancer passe impérativement par la disponibilité du sang. Il n'y a pas de prise en charge sans transfusion « , a rappelé le Dr. Mamadou Ndiaye, invitant les organisations à pérenniser de telles initiatives. Prenant la parole, le responsable politique Abdoulaye Ndiaye Ngalgou a rendu hommage aux femmes de Tivaouane : « Octobre Rose, ce n'est pas seulement une couleur, c'est le cri de coeur nos femmes. Le cancer du sein n'est pas une malédiction. Détecté tôt, il se guérit ».

Il a annoncé, dans le cadre de son engagement une fois maire, l'organisation d'une journée de dépistage gratuit chaque mois d'octobre pour 500 femmes de Tivaouane, en collaboration avec des sage-femmes, ainsi qu'une subvention pour le transport des femmes malades devant se rendre à Dakar pour leur chimiothérapie. Pour lui, aucune femme ne devra plus arrêter de se soigner par qu'elle n'a pas le prix du transport.

« Aujourd'hui, nous ne donnons pas notre sang, nous donnons la vie. Le sang n'est pas à la pharmacie, il est dans nos veines », a-t-il lancé, citant le verset coranique selon lequel sauver une vie, c'est sauver l'humanité entière.