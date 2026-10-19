Sénégal: Les autorités mobilisées contre les cancers féminins

Dans le cadre de la campagne de sensibilisation "Octobre Rose", les autorités administratives locales de Louga, les collectivités territoriales et la cellule féminine de la Team Randonnée pédestre de Louga ont parcouru, ce dimanche, les artères de la capitale régionale afin de sensibiliser les populations aux cancers féminins, notamment ceux du sein et du col de l'utérus.

Saluant la forte mobilisation des différentes parties prenantes, le gouverneur de Louga, Ndèye Ngenar Mbodj, a souligné le caractère collectif de cette lutte. "Vous avez démontré que la lutte contre les cancers féminins est une responsabilité collective. Elle interpelle les pouvoirs publics, les collectivités territoriales, les responsables des organisations de femmes et de jeunes, ainsi que toute la communauté", a-t-elle déclaré.

Selon l'autorité administrative, la prévention et le dépistage précoce jouent un rôle essentiel dans la lutte contre ces pathologies. Elle a ainsi lancé un appel à toutes les femmes pour les encourager à se faire dépister. Les jeunes filles âgées de 9 à 14 ans sont, quant à elles, invitées à se faire vacciner contre le papillomavirus humain (Hpv), responsable de la plupart des cancers du col de l'utérus.

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Plusieurs activités sont prévues dans la région de Louga dans le cadre de cette campagne "Octobre Rose". Une session de formation destinée aux sages-femmes se tiendra ce mardi au district sanitaire de Louga. Et, le mercredi sera, quant à lui, consacré au dépistage des cancers féminins au profit des femmes.