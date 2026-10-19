Sénégal: Golf Sud - L'ASP renforce la lutte contre la délinquance

L'Agence d'assistance à la Sécurité de Proximité (ASP) a restitué, mardi 13 octobre 2026, les résultats du diagnostic local de sécurité de la commune de Golf Sud. Cette étude vise à mieux cerner les phénomènes de délinquance et à définir des mesures adaptées aux réalités du terrain.

Présidé par le sous-préfet de l'arrondissement de Sam-Notaire, Mamadou Diouf, l'atelier s'inscrit dans le prolongement de l'installation, en juin 2025, du Comité départemental de prévention et de lutte contre la délinquance par l'ASP.

Les résultats du diagnostic mettent en évidence plusieurs problématiques sécuritaires, notamment les vols, la vente et la consommation de drogue, les violences domestiques, les arnaques et les insuffisances liées à l'éclairage public.

La rencontre a enregistré la participation du directeur général de l'ASP, Oumar Touré, de la directrice de la Gouvernance sécuritaire de proximité, la commissaire principale Khadidiatou Sall, du maire de Golf Sud, Khadija Mahecor Diouf, ainsi que des autorités administratives, des Forces de défense et de sécurité et des acteurs communautaires.

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À cette occasion, le maire de Golf Sud a salué le choix porté sur sa commune pour la réalisation de cette étude. Elle a annoncé la mise en place de dispositifs de sécurité dans les différents quartiers, en collaboration avec l'ASP et les acteurs communautaires, conformément aux orientations du plan d'action issu du diagnostic.

De son côté, le directeur général de l'ASP a indiqué que cette étude répond à une demande de la municipalité, désireuse d'intégrer le programme « Quartier Sûr », déjà déployé dans certains quartiers de Dakar. Il a précisé que l'objectif est de formuler des recommandations permettant aux autorités de prendre des mesures préventives adaptées.

Oumar Touré a également rappelé le rôle de l'ASP dans la mise en place des Contrats locaux de sécurité (CLS), dont celui de Golf Sud, engagé l'année dernière. L'enjeu est désormais de rendre ce dispositif pleinement opérationnel avec la participation de l'ensemble des acteurs locaux.

Le sous-préfet Mamadou Diouf a, pour sa part, salué cette initiative, estimant que l'opérationnalisation des comités locaux de prévention et de lutte contre la délinquance constitue une avancée importante pour la commune. Il a insisté sur la nécessité de faire du futur plan d'action un véritable outil au service de la sécurité des populations.