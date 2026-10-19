Maroc: La peine de mort au coeur d'un débat avec les élèves du lycée Mohammed V de Casablanca

La bibliothèque du lycée Mohammed V de Casablanca a accueilli, jeudi 15 octobre 2026, une rencontre de sensibilisation à l'abolition de la peine de mort, organisée par la section casablancaise de l'Organisation marocaine des droits humains (OMDH), en coordination avec la direction de l'établissement.

Cette initiative a réuni le directeur du lycée, des membres de l'Organisation ainsi qu'un public nombreux d'élèves, invités à prendre part à un débat autour du droit à la vie et des enjeux liés à la peine capitale.

Dans son allocution d'ouverture, Abdellah Rguibi, directeur de l'établissement, a salué cette initiative et remercié les représentants de l'OMDH Casablanca pour leur engagement en faveur de la promotion des droits humains en milieu scolaire.

Il a souligné l'importance de telles rencontres pour sensibiliser les jeunes générations aux valeurs des droits humains et encourager leur implication dans les débats qui traversent la société.

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Mourad Hamdani, membre du bureau exécutif de l'OMDH, a, pour sa part, rappelé la portée symbolique du 10 octobre, Journée mondiale contre la peine de mort, qui constitue une occasion de renouveler les appels à son abolition et de réaffirmer la place fondamentale du droit à la vie.

De son côté, Mourad Tabit, secrétaire de la section de Casablanca, a exprimé sa gratitude à la direction du lycée et aux participants pour leur contribution à cette initiative. Il a précisé que la démarche ne visait nullement à imposer une opinion, mais à susciter la réflexion et à favoriser une meilleure compréhension des principes des droits humains.

Il a également rappelé que la question de la peine capitale ne saurait se réduire à la seule application de la loi, dans la mesure où elle soulève des interrogations fondamentales sur les finalités et les orientations de la politique pénale.

Pour engager les échanges, Mourad Hamdani s'est appuyé sur Le Dernier Jour d'un condamné, célèbre roman de Victor Hugo inscrit au programme scolaire de l'enseignement secondaire. Cette référence littéraire a servi de point de départ à une discussion ouverte, invitant les élèves à exprimer leurs opinions et à interroger les implications humaines et juridiques de la peine de mort.

Une présentation de la situation dans plusieurs pays a également permis de mettre en perspective la contradiction soulevée par une sanction qui porte atteinte au droit à la vie.

Les échanges ont donné lieu à de nombreuses questions, notamment d'ordre juridique.

Maître Moulay Saïd Alaoui, avocat au barreau de Casablanca, a apporté des éclairages sur plusieurs notions de droit, en insistant sur le principe d'égalité devant la loi et sur l'importance, pour chaque citoyen, de connaître les règles qui encadrent la vie collective.

Siham El Karchaoui a, pour sa part, rappelé la place de la Constitution en tant que loi suprême du pays et évoqué son articulation avec les autres textes législatifs.

Elle a souligné que le droit évolue au rythme des transformations sociales et que les États sont également liés par des engagements internationaux consacrés dans les conventions et les traités.

Les discussions ont ainsi permis de rappeler que les lois ne sont pas immuables et peuvent être révisées pour tenir compte des mutations de la société.

Au-delà des interventions, la participation active des élèves a illustré l'intérêt de créer, au sein des établissements scolaires, des espaces de dialogue propices à l'exercice de l'esprit critique et à l'expression des opinions.

En clôture, Mourad Hamdani a précisé que l'ambition de cette rencontre n'était pas d'apporter une réponse définitive à la question de l'abolition, mais d'amener les élèves à poursuivre leur réflexion au fil de leur parcours scolaire et professionnel, en gardant à l'esprit la place centrale du droit à la vie.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale contre la peine de mort et témoigne de l'engagement de l'OMDH en faveur de la diffusion de la culture des droits humains auprès des jeunes.