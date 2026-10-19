Maroc: El Hassan Lachgar à la tête du Groupe Socialiste

Dimanche 18 octobre 2026, le siège central de l'Union Socialiste des Forces Populaires a abrité les travaux d'une rencontre organisée par le Groupe Socialiste à la Chambre des Représentants.

Cette réunion, tenue dans la matinée, a été entièrement consacrée à la préparation de la nouvelle session parlementaire, s'inscrivant dans un contexte politique et institutionnel marqué par la recomposition du paysage gouvernemental et l'inauguration d'une étape inédite sur les plans législatif et du contrôle parlementaire.

Les assises de cette rencontre se sont ouvertes par une restructuration organique au sein du Groupe, sanctionnée par la désignation d'El Hassan Lachguar à la tête du Groupe Socialiste à la Chambre des Représentants. Il succède ainsi à Abderrahim Chahid, qui a conduit les députés ittihadis durant la législature précédente avant d'être nommé ministre de l'Emploi et du Dialogue social au sein du nouvel Exécutif.

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Cette transition a été marquée par la présence symbolique d'Abderrahim Chahid, en sa qualité de président sortant et de membre du gouvernement, ainsi que de Kamal El Hachoumi, Ministre délégué chargé de l'enseignement préscolaire et de la lutte contre la déperdition scolaire. Une participation qui illustre l'articulation étroite entre la reconfiguration de l'appareil parlementaire du parti et l'accession de ses cadres aux charges gouvernementales.

Cette rentrée parlementaire place le Groupe Socialiste devant des échéances cruciales, avec en premier lieu l'examen et la discussion du projet de loi de finances pour l'exercice 2027. À cela s'ajoute l'arsenal juridique afférent aux chantiers de réformes sociales, économiques et institutionnelles qui meubleront l'agenda de l'institution législative dans les mois à venir.

En intronisant El Hassan Lachguar à la présidence de son groupe parlementaire, l'Union Socialiste des Forces Populaires parachève une étape clé de son repositionnement au sein de la Chambre des représentants, conjuguant harmonieusement le déploiement de sa nouvelle équipe gouvernementale et la reprise soutenue de son action de proposition et de contrôle.