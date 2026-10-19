Angola: La Présidente namibienne arrive au pays pour renforcer la coopération

Luanda — La Présidente de la Namibie, Netumbo Nandi-Ndaitwah, est arrivée dimanche à Luanda pour une visite d'État de trois jours, destinée à renforcer les relations bilatérales et à approfondir la coopération politique, économique et sociale entre les deux pays.

À son arrivée à l'aéroport international du 4-Février, la Cheffe de l'État namibienne a été accueillie par le ministre des Relations extérieures, Téte António.

L'agenda officiel de lundi prévoit une rencontre entre Netumbo Nandi-Ndaitwah et le Président de la République, João Lourenço, consacrée à l'examen de l'état de la coopération bilatérale et des perspectives d'approfondissement des relations entre l'Angola et la Namibie.

Le programme prévoit également la signature d'accords de coopération ainsi que des déclarations à la presse des deux Chefs d'État, dans le cadre du renforcement du partenariat entre les deux pays.

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Toujours lundi, la Présidente namibienne rendra hommage au premier président de l'Angola, António Agostinho Neto, sur la place de la République, à Luanda.

Son agenda comprend également une visite à l'Assemblée nationale, où elle devrait prononcer un discours lors d'une séance plénière extraordinaire, à l'invitation du président du Parlement angolais, Adão de Almeida.

Le renforcement des relations économiques constitue une autre priorité de cette visite, avec la tenue du Forum économique et entrepreneurial Angola-Namibie, destiné à promouvoir les opportunités d'affaires et les partenariats entre les entrepreneurs des deux pays.

Mardi, dernier jour de sa visite, Netumbo Nandi-Ndaitwah se rendra à la raffinerie de Luanda avant de regagner son pays.

Coopération bilatérale

Les relations politico-diplomatiques entre l'Angola et la Namibie ont été officiellement établies le 18 septembre 1990.

Au cours de plus de trois décennies, les deux pays ont développé des liens d'amitié et de coopération dans plusieurs domaines, notamment l'énergie, la défense et la sécurité, les transports, les ressources naturelles et l'intégration régionale.

Dans le secteur énergétique, le projet d'aménagement hydroélectrique binational de Baynes, prévu sur le fleuve Cunene, occupe une place importante. Il devrait disposer d'une capacité de 860 mégawatts, pour un investissement estimé à 1,5 milliard de dollars américains.

L'interconnexion électrique entre les deux pays constitue également l'un des axes de ce partenariat, aux côtés de la coopération dans le secteur des hydrocarbures, de la gestion des frontières et de la conservation de l'environnement.

Cette visite d'État vise à consolider les mécanismes de coopération existants, à identifier de nouvelles possibilités d'investissement et à promouvoir des initiatives conjointes susceptibles de bénéficier aux économies et aux populations angolaise et namibienne.