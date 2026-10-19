Angola: Le pays et la Namibie réaffirment l'importance du renforcement de la coopération bilatérale

Luanda — L'Angola et la Namibie ont réaffirmé dimanche, à Luanda, leur engagement à renforcer la coopération bilatérale, dans le cadre de la première session ministérielle de la Commission binationale entre les deux pays.

S'exprimant à la clôture des travaux, qui se déroulent tout au long de ce dimanche, le ministre angolais des Relations extérieures, Téte António, a souligné la nécessité de traduire les priorités communes identifiées en initiatives concrètes, notamment dans les domaines de l'intégration économique, du commerce, de l'énergie, de la culture, de la pêche, de l'agriculture, du tourisme, du sport, de la défense et de la sécurité.

Le responsable gouvernemental a réaffirmé la volonté politique des deux gouvernements de porter les relations bilatérales à un niveau supérieur, grâce au renforcement des consultations régulières et à l'harmonisation de leurs positions sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Téte António a également plaidé pour une implication continue des institutions compétentes dans la mise en oeuvre des stratégies convenues par les présidents angolais, João Lourenço, et namibienne, Netumbo Nandi-Ndaitwah, en vue de consolider les avancées réalisées et de définir de nouveaux domaines de coopération.

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Le ministre a estimé que les liens de fraternité, de solidarité et de bon voisinage, ainsi que le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, étaient fondamentaux pour approfondir les relations entre les deux pays et promouvoir le développement de leurs populations respectives.

À cette occasion, la ministre namibienne des Relations internationales et de la Coopération, Selma Ashipala-Musavyi, s'est félicitée des résultats des travaux, mettant en avant l'esprit de coopération, le respect mutuel et la volonté commune d'obtenir des résultats concrets dans les secteurs stratégiques.

Les conclusions de la réunion seront soumises à l'examen des chefs d'État respectifs. Des instruments juridiques doivent également être présentés pour examen et approbation, en vue d'élargir le cadre des accords bilatéraux.

L'Angola et la Namibie disposent d'environ 60 accords qui structurent leur partenariat, témoignant de leur engagement en faveur du développement des relations économiques et du renforcement des liens entre les deux peuples.

Cette session s'inscrit dans le cadre des efforts conjoints visant à promouvoir la paix, la stabilité, le développement et l'intégration régionale en Afrique australe.