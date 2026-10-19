Angola: Le pays et la Namibie ouvrent une nouvelle étape dans leur coopération bilatérale

Luanda — L'Angola et la Namibie franchissent, ce lundi, une nouvelle étape dans le renforcement de leur coopération bilatérale, à l'occasion de la visite d'État de la Présidente namibienne, Netumbo Nandi-Ndaitwah, axée sur les relations économiques ainsi que sur la défense et la sécurité.

La cheffe de l'État namibienne séjourne les 19 et 20 de ce mois en territoire angolais. Cette mission permettra aux deux pays d'évaluer l'efficacité des accords existants, d'envisager de nouveaux domaines d'investissement et de définir des mécanismes destinés à approfondir leurs relations bilatérales.

Le point d'orgue de cette visite sera la rencontre avec le président angolais, João Lourenço, au cours de laquelle Netumbo Nandi-Ndaitwah abordera avec son homologue les orientations futures des relations entre les deux pays.

Dans l'après-midi, la Présidente namibienne se rendra à l'Assemblée nationale, où elle devrait s'entretenir avec le président du Parlement, Adão de Almeida, afin d'examiner des questions d'intérêt commun dans le domaine parlementaire.

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Cette visite devrait également ouvrir de nouvelles perspectives pour attirer les investisseurs namibiens, diversifier les investissements et tirer parti de l'environnement des affaires en Angola.

Dans le cadre de cette mission, l'Angola et la Namibie renforceront leur coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité et de la gestion des frontières, à l'occasion de la première session de la Commission bilatérale entre les deux pays.

Les relations politico-diplomatiques entre l'Angola et la Namibie ont été officiellement établies le 18 septembre 1990, il y a 36 ans.

Depuis lors, les deux États ont signé des dizaines d'instruments juridiques, effectué des visites de haut niveau et élargi leur coopération tant sur le plan bilatéral que multilatéral.

Commission binationale

La Commission binationale Angola-Namibie a été officiellement instituée par l'accord conclu entre les gouvernements des deux pays, approuvé par le décret présidentiel n° 38/20 du 27 février.

Ce mécanisme vise à renforcer la coopération entre les différents secteurs gouvernementaux, à promouvoir la coordination des initiatives conjointes et à faciliter la mise en place de partenariats entre les secteurs public et privé des deux pays.

Présidée par les Chefs d'État angolais et namibien, la Commission couvre quatre domaines fondamentaux de coopération, à savoir la diplomatie, l'économie, les affaires sociales, ainsi que la défense et la sécurité.

Sa structure permet aux secteurs gouvernementaux compétents de participer à l'examen des questions d'intérêt commun, à la définition des priorités et à l'élaboration de propositions visant à approfondir les relations bilatérales.

Ce mécanisme offre également un cadre de concertation sur les questions régionales et internationales, notamment celles liées à la paix, à la sécurité, à l'intégration régionale et au développement de l'Afrique australe.

À travers ses sessions et ses comités sectoriels respectifs, les deux pays s'emploient à assurer la coordination des politiques de coopération et le suivi des engagements pris.

Principaux domaines de coopération

Les relations de coopération entre l'Angola et la Namibie reposent sur un accord général qui couvre différents domaines de la vie économique, sociale, diplomatique et sécuritaire.

Ces dernières années, les deux pays ont élargi leur coopération aux secteurs de l'énergie, de la sécurité, des télécommunications, du pétrole et du gaz.

L'un des principaux projets est celui de l'aménagement hydroélectrique binational de Baynes, sur le fleuve Cunene, dont la capacité prévue est de 860 mégawatts, pour un budget estimé à environ 1,5 milliard de dollars américains.

Les mécanismes relatifs à la construction conjointe de cet ouvrage ont été avancés à Luanda en octobre 2026.

Un autre projet concerne l'interconnexion électrique Angola-Namibie (ANNA), dans le cadre d'un accord signé entre le Réseau national de transport d'électricité (RNT), en Angola, et NamPower, en Namibie.

Dans les domaines de la défense, de la sécurité et de la gestion des frontières, les deux pays renforcent le dialogue et la surveillance dans les zones frontalières, la coopération en matière d'immigration et la collaboration policière, notamment en ce qui concerne la libre circulation réglementée dans un rayon de 60 kilomètres.

La coopération englobe également des procédures judiciaires, telles que le transfèrement de détenus.

Pétrole, gaz et environnement

Dans le secteur des ressources naturelles, la Namibie cherche à bénéficier de l'assistance technique et du partage d'expérience de Sonangol et de l'Angola, considéré comme une référence régionale dans le secteur pétrolier, à la suite des découvertes de pétrole sur le territoire namibien.

Dans le domaine environnemental, les deux pays coopèrent à la gestion des réserves naturelles ainsi que dans le cadre de l'aire de conservation transfrontalière Kavango-Zambèze (KAZA CFTA).