Angola: La TAAG reprend son programme normal de vols

Talatona — La TAAG (compagnie aérienne d'Angola) a repris son programme normal de vols à l'issue de la première phase de la grève des techniciens de maintenance aéronautique, organisée du 11 au 15 octobre.

Selon un communiqué de la compagnie aérienne transmis dimanche à l'ANGOP, 186 des 188 vols programmés ont été effectués durant cette période, soit un taux d'exécution supérieur à 98 %.

Le document précise que la compagnie aérienne a activé, pendant la période de grève, son plan de continuité opérationnelle, qui a permis d'assurer les services essentiels et de réduire au minimum les désagréments occasionnés aux passagers.

D'après le communiqué, la TAAG a enregistré un taux moyen de ponctualité de 84 % au cours des cinq jours de grève, durant lesquels seuls deux vols ont été annulés.

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Dans le cadre des mesures d'atténuation des perturbations, les équipes commerciales de la compagnie ont contacté à l'avance les passagers susceptibles d'être affectés, en leur proposant des solutions de report à des dates plus convenables, sans application de pénalités.

La compagnie aérienne a également souligné la contribution des travailleurs qui ont assuré les opérations, ainsi que celle des autorités aéronautiques, des entités aéroportuaires, des prestataires de services et des partenaires institutionnels, dont l'engagement a été jugé déterminant pour maintenir la connectivité aérienne durant la grève.

La TAAG a assuré que tous les vols effectués avaient respecté les exigences techniques, opérationnelles et de sécurité prévues par la réglementation aéronautique applicable. Elle a réaffirmé que la sécurité des passagers, des équipages et des aéronefs était demeurée une priorité absolue.

La compagnie a également indiqué maintenir ouverts les canaux de dialogue avec le Syndicat des techniciens de maintenance aéronautique (STMA), en vue de poursuivre les négociations et de parvenir à un accord susceptible d'éviter de futures perturbations des opérations.

Par ailleurs, de nouvelles périodes de grève ont été annoncées pour les 6 au 10 novembre, du 5 au 10 décembre et du 19 au 23 décembre 2026.

Selon le communiqué, la TAAG continuera de suivre l'évolution des négociations et de diffuser des informations actualisées par l'intermédiaire de ses canaux officiels, réaffirmant son engagement en faveur de la fiabilité, de la sécurité et de la qualité des services fournis aux passagers.