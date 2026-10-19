Afrique: Football de plage - Le pays qualifié pour la CAN au Sénégal

18 Octobre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par WR et BS

Luanda — La sélection nationale angolaise de football de plage s'est inclinée, ce dimanche à Alexandrie, face à l'Égypte (2-1), mais a obtenu, pour la première fois de son histoire, sa qualification pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), prévue en novembre au Sénégal.

La qualification a été assurée grâce à la victoire angolaise (4-2) lors du match aller, disputé la semaine dernière sur l'île de Luanda.

Au terme des deux rencontres, l'Angola remporte ainsi la confrontation sur le score cumulé de 5-4.

Lors du premier tour des éliminatoires, la sélection angolaise avait écarté les Seychelles en remportant ses deux matches.

La phase finale de la CAN de football de plage est prévue du 28 novembre au 6 décembre prochains au Sénégal, avec la participation de huit sélections.

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