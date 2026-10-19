Angola: L'ambassade angolaise au Botswana organise un festival gastronomique

Talatona — L'ambassade d'Angola au Botswana a organisé, samedi à Gaborone, la première édition du festival gastronomique angolais, sous le concept de « diplomatie culinaire », afin de renforcer les liens d'amitié et de rapprochement entre les peuples angolais et botswanais.

Selon un communiqué transmis ce dimanche à l'ANGOP, l'événement a réuni plusieurs personnalités, notamment la ministre botswanaise des Ressources minérales et de l'Énergie, Bogolo Joy Kenewendo, des membres du corps diplomatique accrédité dans le pays, des représentants de différentes institutions ainsi que d'autres invités.

Au cours du festival, les participants ont eu l'occasion de déguster des plats emblématiques de la gastronomie angolaise, parmi lesquels le calulu, le funge et le mufete, illustrant la diversité des saveurs, des ingrédients et des traditions qui composent le patrimoine gastronomique national.

L'initiative a mis en évidence la gastronomie comme un instrument de diplomatie culturelle, capable de favoriser la connaissance mutuelle, de stimuler le dialogue et de renforcer les relations entre les deux peuples.

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À cette occasion, l'ambassadeur d'Angola au Botswana, Sandro de Oliveira, a exprimé sa volonté d'institutionnaliser le festival afin d'en faire un rendez-vous incontournable du calendrier culturel de la mission diplomatique. Il a également annoncé son intention d'organiser une deuxième édition.

Pour le diplomate, cet événement a représenté bien plus qu'une expérience gastronomique, en constituant un espace de rencontre, de convivialité et de partage, qui a permis aux Botswanais et aux différentes communautés résidant dans ce pays de mieux connaître l'Angola, son identité culturelle et ses traditions.

Le programme comprenait également des prestations de musique et de danse, soulignant le rôle de la culture dans le rapprochement entre les nations et la création de passerelles de compréhension entre les différents peuples.