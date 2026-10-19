Soudan: Le ministre de la Santé participe à la conférence MedGlobal 2026 à Chicago

Le ministre de la Santé, le Dr Haitham Mohamed Ibrahim, a participé à la conférence et à la cérémonie de remise des prix MedGlobal 2026, tenues les 16 et 17 octobre à Chicago, aux États-Unis.

Cette participation s'inscrit dans le suivi des conclusions de la table ronde de haut niveau organisée en juillet dernier à Washington, à l'initiative de l'Association des médecins soudanais aux États-Unis (SAPA), sur la situation humanitaire au Soudan, le relèvement et la reconstruction du système de santé, ainsi que dans le suivi des engagements antérieurs, dont certains projets sont déjà en cours d'exécution.

S'adressant à plus de 1 200 participants, le ministre a souligné que, malgré des défis, le Soudan poursuit ses efforts pour rétablir les services de santé et réhabiliter les établissements sanitaires, affirmant que l'investissement dans la santé contribue à la stabilité, à la paix et à l'avenir du pays.

Plusieurs sessions ont été consacrées au Soudan, avec la participation de l'ambassadeur du Soudan aux États-Unis, Mohamed Abdallah.

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À l'issue de la conférence, une alliance internationale en faveur du Soudan a été annoncée, réunissant cinq organisations : MedGlobal, SAPA, Africa Relief, Humanity et MedSudan. Elle devrait s'élargir à 50 organisations au cours de l'année prochaine.

Le ministre a enfin reçu le Prix du leadership en santé mondiale, en reconnaissance de ses efforts, de ceux de son équipe et du personnel de santé soudanais pour préserver le système sanitaire malgré la guerre et les défis majeurs auxquels le pays est confronté.