Congo-Kinshasa: L'interdiction des baleinières en bois suscite des inquiétudes dans la Tshopo

L'annonce de l'interdiction des baleinières en bois sur les voies navigables de la République démocratique du Congo à partir du 15 novembre continue de susciter des réactions dans plusieurs provinces du pays.

Si cette mesure vise à renforcer la sécurité fluviale, elle soulève également des préoccupations quant à ses conséquences sur la mobilité et l'économie des zones enclavées.

Dans la province de la Tshopo, le président de l'Assemblée provinciale, Matheus Kanga, plaide pour un moratoire de douze mois en faveur des propriétaires de ces embarcations. Selon lui, ce délai permettrait aux opérateurs concernés de se conformer progressivement à la nouvelle réglementation sans perturber les activités économiques et sociales.

Province traversée par le fleuve Congo et de nombreuses rivières, la Tshopo dépend fortement du transport fluvial pour relier ses différentes localités mais aussi la capitale, Kinshasa. Pour Matheus Kanga, une application immédiate de l'interdiction risque d'affecter les populations vivant dans les zones difficiles d'accès, où les baleinières constituent souvent le principal moyen de transport des biens et des personnes.

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« Il ne faut pas sacrifier les territoires enclavés dont la survie sociale et économique dépend largement du fleuve », estime-t-il.

Tout en demandant un assouplissement du calendrier de mise en oeuvre, le président de l'Assemblée provinciale reconnaît la nécessité de renforcer la sécurité sur les cours d'eau du pays. Il propose notamment l'interdiction du transport des passagers à bord des baleinières en bois, une mesure qui, selon lui, pourrait contribuer à réduire les pertes en vies humaines lors des accidents fluviaux.

Cette position intervient alors que les autorités nationales entendent mettre fin à la circulation de ces embarcations jugées inadaptées aux exigences modernes de sécurité. Le débat oppose ainsi les impératifs de protection des usagers à la réalité des provinces dont l'essentiel des échanges repose encore sur le réseau fluvial avec des embarcations en bois.

À quelques semaines de l'entrée en vigueur de la mesure, plusieurs acteurs du secteur attendent des précisions sur les modalités de son application et sur les éventuels mécanismes d'accompagnement destinés aux propriétaires de baleinières.