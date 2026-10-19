Afrique: Ligue des champions/2e Tour préliminaire - L'Espérance de Tunis s'incline face à Al-Swehly

L'Espérance Sportive de Tunis a concédé une défaite face au club libyen d'Al Swehly, dimanche, à Misrata, lors du match aller du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF 2026-2027.

Cette contre-performance complique la tâche des Sang et Or, qui devront réagir lors de la manche retour pour espérer décrocher leur qualification pour la phase de groupes de la compétition continentale.

La formation tunisienne aura l'avantage d'évoluer à domicile lors du match retour, prévu le samedi 24 octobre au stade olympique Hamadi Agrebi de Radès. Elle devra toutefois afficher un meilleur visage pour renverser la situation et poursuivre son parcours africain.

Quadruple vainqueur de la compétition, l'Espérance de Tunis vise une nouvelle qualification pour la phase de groupes et devra impérativement s'imposer pour conserver ses chances de poursuivre l'aventure continentale.