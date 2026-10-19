Tunisie: Météo - Cette nuit, pluies orageuses et chute de grêle dans plusieurs régions

18 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Ce dimanche soir, le temps sera caractérisé par l'apparition de nuages parfois denses, accompagnés de pluies temporairement orageuses dans les régions occidentales, avant de s'étendre, en fin de nuit, vers les zones orientales du nord et du centre. Ces précipitations seront localement abondantes et s'accompagneront de chutes de grêle par endroits.

Côté vent, il soufflera du secteur sud sur le nord et du secteur est sur le centre et le sud. Il sera fort près des côtes nordiques ainsi que dans le golfe de Gabès, et faible à modéré dans les autres régions.

La mer sera très agitée dans le golfe de Gabès et localement au nord, et agitée sur le reste du littoral.

Enfin, les températures nocturnes oscilleront généralement entre 18 et 22 degrés, avoisinant les 15 degrés sur les heights occidentales, et atteignant 24 degrés dans le sud-ouest du pays.

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