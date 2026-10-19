Sénégal: Keur Massar - Une randonnée du Conseil départemental pour promouvoir l'excellence scolaire

Le Conseil départemental de Keur Massar a organisé ce dimanche 18 octobre 2026 une grande randonnée pédestre départementale. Pensée comme une mise en jambes de la 4e édition de la Journée de l'Excellence, l'activité a réuni sport, santé, sensibilisation et mobilisation citoyenne. Elle s'est achevée au Lycée de Malika, où se tiendra la cérémonie, désormais fixée au 5 décembre prochain.

Les rues du département de Keur Massar ont pris des allures de grand rassemblement populaire. À l'initiative du Conseil départemental, et en collaboration avec la Fédération des Randonneurs du Sénégal, des marcheurs de tous âges ont pris part à une randonnée pédestre départementale placée sous le signe du sport, de la santé et de la cohésion sociale.

Partie de Keur Massar Nord, la caravane a rallié le Lycée de Malika, point de chute de la marche et futur cadre de la Journée de l'Excellence. Le choix de ce parcours n'est pas anodin : il relie symboliquement l'effort physique à la réussite scolaire, conformément au thème retenu pour cette quatrième édition, « Éducation et sport : les clés de l'excellence ».

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Avec cette randonnée, le Conseil départemental, présidé par le Professeur Babacar Guèye, entend élargir la célébration du mérite scolaire à une approche plus globale de l'excellence. Selon la collectivité, la réussite des jeunes repose autant sur la performance académique que sur la discipline, la persévérance, la santé et le bien-être, des valeurs que porte la pratique sportive.L'activité a également permis de faire sortir la Journée de l'Excellence du seul cadre scolaire, en associant les populations du département à la dynamique autour de l'événement.

Au-delà de la promotion de l'activité physique, la randonnée a servi de tribune de sensibilisation sur la lutte contre la traite des personnes. Les organisateurs ont appelé à une mobilisation collective et à une vigilance accrue face à ce fléau.

L'arrivée à Malika a été l'occasion d'annoncer officiellement la date de la 4e édition de la Journée de l'Excellence. Initialement envisagée pour le 21 octobre, elle se tiendra finalement le samedi 5 décembre 2026 au Lycée de Malika. Ce rendez-vous doit permettre de récompenser les meilleurs élèves du département ayant brillé aux examens et concours nationaux, de valoriser leurs performances et d'encourager la culture de l'excellence chez l'ensemble des élèves.

Lors des éditions précédentes, quelque 500 élèves du département avaient été primés et avaient reçu du matériel didactique, informatique et des fournitures scolaires.