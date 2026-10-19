Sénégal: Le Pm Ahmadou Alhaminou Mohamed LO en visite de travail à Abidjan

18 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par C.T.N

Le Premier ministre sénégalais, Ahmadou Alhaminou Mohamed LO, est arrivé dimanche à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour une visite de travail et d'amitié de 24 heures, selon les informations communiquées par ses services.

À son arrivée à l'aéroport international Félix-Houphouët-Boigny, le chef du gouvernement sénégalais a été accueilli par son homologue ivoirien, Robert Beugré Mambé, Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire.

Cette visite sera marquée par une séance de travail entre les deux Premiers ministres et leurs délégations respectives, ainsi que par des audiences de haut niveau.

Ahmadou Alhaminou Mohamed LO est accompagné d'une délégation gouvernementale comprenant les ministres chargés de l'Intérieur, du Commerce et de l'Agriculture, ainsi que le ministre auprès du ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, chargé de l'Économie, du Plan et de la Coopération.

Cette visite de 24 heures constitue un cadre d'échanges entre les autorités sénégalaises et ivoiriennes. Les conclusions des séances de travail et les éventuelles annonces issues de cette rencontre n'ont pas été précisées dans les informations communiquées.

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