Sénégal: 17e édition de la Journée du fonio - Le pari du consommer local à Kédougou

La 17e édition de la Journée internationale du fonio et de la souveraineté alimentaire se tiendra les 13 et 14 novembre 2026 à Kédougou. L'annonce a été faite dimanche, par le comité d'organisation. Organisée par la Coopérative régionale des acteurs de la filière fonio, elle sera placée sous le thème : « Le fonio du Sénégal : produire, transformer et consommer local pour notre souveraineté alimentaire ».

Producteurs, transformateurs, chercheurs, investisseurs et décideurs publics sont attendus à cette rencontre. Des panels, une exposition-foire, des démonstrations techniques et des dégustations culinaires sont prévus pour promouvoir cette céréale traditionnelle.

Selon Abdoulaye Diallo, membre du comité d'organisation, cette journée constitue une opportunité pour Kédougou et le Sénégal. Il souligne la nécessité de mobiliser les forces vives de la région afin de faire de l'événement un rendez-vous de référence, au-delà des frontières nationales. Il a également rendu hommage à Aïssata Aya Ndiaye, considérée comme la fondatrice de cette initiative.

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Au-delà de la célébration, les organisateurs veulent promouvoir les innovations techniques, encourager les investissements et favoriser la mécanisation de la production ainsi que la modernisation de la transformation du fonio. Les organisateurs veulent valoriser le fonio, encourager les investissements, promouvoir la mécanisation et moderniser sa transformation afin d'améliorer les revenus des acteurs de la filière.

La Guinée, le Mali et le Burkina Faso figurent parmi les pays voisins dont la participation est envisagée, confirmant la dimension sous-régionale de l'événement. Les femmes, très présentes dans la transformation et la commercialisation, occupent une place centrale dans cette dynamique.

Ndeye Mayata Diop, membre du comité d'organisation, plaide pour un accompagnement accru de l'État. Les organisateurs invitent également le président de la République et le ministre de l'Agriculture, annoncé comme parrain, à prendre part aux festivités. À travers cette 17e édition, les acteurs ambitionnent de faire du fonio un levier de souveraineté alimentaire, de création de revenus et de développement économique.