Sénégal: Goudiry - Les populations marchent pour réclamer des ralentisseurs sur la RN1

Des jeunes, des femmes et des enfants ont battu le macadam, samedi 17 octobre 2026, à Goudiry, pour réclamer l'installation de ralentisseurs et le renforcement des mesures de sécurité sur la Route nationale 1 (RN1), après plusieurs accidents mortels sur cet axe traversant la commune.

La marche, organisée de manière pacifique et apolitique, fait suite notamment au décès du jeune A. Cissakho, âgé de moins de huit ans, heurté par une ambulance le mercredi 7 octobre, vers 17 heures, alors qu'elle circulait de Tambacounda vers Bakel. Les organisateurs évoquent également la mort du fils d'Ibra Thiam sur la même route.

À travers cette mobilisation, les populations souhaitent attirer l'attention des autorités sur les risques liés à la circulation dans la traversée de Goudiry, où la RN1 côtoie des quartiers habités, des établissements scolaires, des structures sanitaires et des services publics.

Les manifestants demandent notamment l'installation de ralentisseurs réglementaires, l'aménagement de passages piétons sécurisés, le renforcement de la signalisation et de l'éclairage, ainsi que des contrôles réguliers de vitesse, particulièrement aux heures d'entrée et de sortie des classes.

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Dans un mémorandum adressé au préfet du département, les organisateurs sollicitent également une visite technique urgente associant les services compétents, la municipalité et les populations. Ils préconisent, en attendant la réalisation des travaux, des mesures provisoires pour mieux protéger les usagers, notamment les élèves et les autres personnes vulnérables.

Le document demande par ailleurs la mise en place d'un cadre de concertation sous l'égide du préfet, l'établissement d'un calendrier précis des interventions, la désignation d'un interlocuteur et l'organisation d'une réunion de suivi dans les trente jours suivant la remise du mémorandum.

La mobilisation intervient au lendemain d'une mission d'inspection de l'Agence nationale de sécurité routière (ANASER) dans le département. Vendredi 16 octobre, une délégation de l'agence s'est rendue à Goudiry à la suite des sollicitations des populations en faveur de l'installation de ralentisseurs. Elle a également effectué une visite de courtoisie auprès du préfet du département, Alseyni Bangoura.