Afrique: Une nouvelle étude met en lumière les dangers cachés des morsures de serpent

analyse

Toutes les morsures de serpent ne provoquent pas nécessairement une injection de venin. Cependant, lorsque le venin pénètre dans l'organisme, il peut entraîner une envenimation par morsure de serpent. Il s'agit d'une affection potentiellement mortelle qui touche principalement les communautés rurales défavorisées des régions tropicales et subtropicales, qui ont un accès limité aux soins médicaux.

En tant que chercheurs cumulant plusieurs décennies d'expérience dans l'épidémiologie des morsures de serpent et des maladies tropicales, nous avons pris conscience de la grave insuffisance des données sur les envenimations par morsure de serpent. Plus de la moitié des pays où les serpents venimeux constituent une menace ne recensent pas le nombre de personnes mordues ou victimes d'une envenimation.

Dans les zones rurales d'Afrique subsaharienne et d'Asie du Sud, de nombreuses victimes vivent à plusieurs heures de la clinique la plus proche, ne disposent pas de moyens de transport ou se tournent vers des guérisseurs traditionnels. Par conséquent, leurs cas ne sont pas recensés dans les statistiques sanitaires nationales.

Pour combler cette lacune considérable, nous avons mené une étude visant à cartographier le fardeau mondial des envenimations par morsure de serpent et des décès qui en résultent.

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Nous avons examiné les données de 79 pays en passant en revue les études publiées jusqu'au 31 mars 2025. Cela nous a permis d'actualiser les conclusions de notre étude historique de 2008 sur ce fardeau mondial. Pour combler les lacunes restantes, nous avons élaboré un modèle géostatistique combinant des données observées et des facteurs environnementaux et socio-économiques locaux. Nous avons ainsi pu estimer les taux d'envenimation et de mortalité.

Nos conclusions indiquent que les envenimations par morsure de serpent constituent une crise de santé publique d'une ampleur bien plus grande que ne le laissent apparaître les statistiques officielles. Nos résultats montrent que l'Afrique subsaharienne est la région la plus durement touchée.

L'Organisation mondiale de la santé s'est fixé un objectif ambitieux : réduire de moitié la mortalité et les handicaps liés aux morsures de serpent d'ici 2030. Cartographier le problème à l'échelle nationale constitue la première étape cruciale.

Mettre à jour le fardeau caché

Pour pallier le manque de données fiables, nous nous sommes tournés vers la modélisation géostatistique.

Pour comprendre le fonctionnement de cette modélisation, imaginez qu'il s'agit de prédire des tendances invisibles en combinant des points de données connus avec des signaux environnementaux. Au lieu de supposer l'existence de données pour chaque région, cette modélisation utilise la probabilité statistique pour calculer une plage de résultats possibles à partir des signaux environnementaux.

Nous avons alimenté notre modèle avec des données portant notamment sur le climat, la diversité des espèces de serpents et des indicateurs socio-économiques. Le modèle a ensuite calculé la probabilité que des morsures de serpent se produisent à des endroits spécifiques, même là où les registres sanitaires officiels ne contenaient aucune donnée.

En comparant différentes sources de données (notamment les données communiquées par les hôpitaux et les statistiques régionales) à celles issues d'enquêtes menées sur le terrain au sein des communautés, notre cadre nous a permis de prendre en compte les envenimations par morsure de serpent non déclarées. Il a permis d'établir à la fois une estimation minimale et une estimation maximale du nombre d'envenimations par morsure de serpent et des décès qui en résultent.

Sur cette base, nous estimons qu'au moins 2,1 millions de personnes sont victimes d'une envenimation par morsure de serpent chaque année dans le monde. Le chiffre réel pourrait atteindre 7 millions. D'après notre modèle, qui tient compte d'une sous-déclaration importante, le nombre annuel de décès pourrait varier entre 274 000 et 513 000.

La répartition géographique de ce fardeau est inégale. Nos recherches montrent que l'Afrique subsaharienne représente à elle seule 45 % de l'ensemble des envenimations et des décès dans le monde. Ce fardeau a probablement été sous-estimé pendant des décennies. En Afrique subsaharienne, le taux d'envenimation par morsure de serpent et la mortalité qui en découle sont près de trois fois plus élevés qu'en Asie du Sud.

Des pays comme le Nigeria, la République démocratique du Congo et l'Éthiopie sont confrontés à un fardeau élevé, en raison de la forte densité de population rurale et de l'exposition importante dans les champs agricoles.

Pourquoi l'Afrique subsaharienne est plus touchée

Les raisons pour lesquelles l'Afrique subsaharienne subit des dommages aussi disproportionnés sont structurelles plutôt qu'accidentelles.

Tout d'abord, le continent abrite une riche diversité d'espèces de serpents venimeux d'importance médicale. Parmi celles-ci figurent les vipères à écailles en dents de scie (Echis spp.), les vipères heurtantes (Bitis arietans), les cobras africains (Naja spp.) et les mambas (Dendroaspis spp.). Elles sont responsables d'une morbidité et d'une mortalité considérables à travers le continent.

Par ailleurs, en milieu rural, des millions paysans travaillent dans leur champ sans bottes de protection et empruntent la nuit des chemins non éclairés. En cas de morsure, la fragilité des systèmes de santé, les longues distances à parcourir pour rejoindre les établissements régionaux, ainsi que le coût élevé ou l'absence totale d'antivenin efficace font qu'une urgence médicale qui pourrait être prise en charge rapidement devenir mortelle. Des conditions similaires existent dans certaines régions d'Asie.

Nous estimons que plus de 800 000 survivants se retrouvent chaque année avec des handicaps physiques à long terme, notamment des amputations et d'autres déficiences permanentes. Ces handicaps peuvent réduire les revenus des ménages, augmenter les coûts des soins de santé et plonger encore davantage dans la pauvreté des familles d'agriculteurs déjà vulnérables.

Perspectives d'avenir

Pour atteindre l'objectif fixé par l'Organisation mondiale de la Santé, il faut abandonner les approximations et utiliser des données spatiales sur les risques pour orienter les politiques concrètes.

En identifiant les zones à haut risque, les gouvernements et les partenaires mondiaux de la santé peuvent constituer de manière stratégique des stocks d'antivenin là où ils sont le plus nécessaires, former les agents de santé de premier recours dans les zones rurales fortement touchées et améliorer les infrastructures de transport rapide.

Les morsures de serpent sont restées trop longtemps méconnues. De meilleures données ne peuvent pas résoudre le problème, mais elles peuvent contribuer à garantir que l'antivenin, les services de santé et les efforts de prévention parviennent aux communautés qui en ont le plus besoin.

Dileepa Ediriweera, Health Data Scientist, Liverpool School of Tropical Medicine