Ile Maurice: Un homme roué de coups après une discussion autour d'une vidéo

Une discussion autour d'une vidéo aurait dégénéré en agression à Sébastopol. Un homme de 40 ans affirme avoir été violemment pris à partie par une femme de 35 ans et son fils de 17 ans, le vendredi 16 octobre. Blessé, il a été transporté à l'hôpital sir Anerood Jugnauth (SAJ), à Flacq où il a été admis en salle pour des soins.

Selon la plainte consignée au poste de police de Montagne-Blanche, les faits se seraient déroulés vers 17 heures. Le quadragénaire marchait dans le quartier lorsqu'il aurait été interpellé par la femme et son fils. Une discussion se serait alors engagée entre eux au sujet d'une vidéo, dont le contenu n'a pas encore été précisé.

L'échange aurait rapidement pris une tournure violente. D'après la déclaration de la victime, les deux individus lui auraient asséné plusieurs coups de poing et de pied sur différentes parties du corps. Les circonstances exactes de l'altercation restent à établir, tout comme la nature de la vidéo à l'origine de la dispute.

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Après l'agression présumée, des proches du quadragénaire l'ont conduit à l'hôpital SAJ. Son état de santé a été jugé non grave, mais son admission en salle a été jugée nécessaire pour assurer un suivi médical approprié.

La victime a consigné une plainte le samedi 17 octobre et un formulaire médical PF 58 lui a été remis pour documenter ses blessures. La police devra déterminer les circonstances exactes de cette agression présumée et établir les responsabilités.