Ile Maurice: 80 ans de Vespa - Un voyage dans le temps au Caudan Waterfront

Et si un simple scooter pouvait réveiller des souvenirs, raconter une histoire de famille et faire revivre toute une époque ? À l'occasion des 80 ans de Vespa, cet esprit de nostalgie et de transmission sera au cœur d'une célébration organisée le dimanche 25 octobre. Passionnés, collectionneurs et curieux pourront admirer une quinzaine de modèles vintage lors d'une balade entre Bagatelle et Port-Louis, suivie d'une exposition gratuite au Caudan Waterfront. L'événement invite le public à remonter le temps et à redécouvrir l'histoire de ces deux-roues emblématiques qui ont marqué la vie de nombreux Mauriciens.

Pour certains, la Vespa évoque la première fois qu'ils ont pris le guidon ; pour d'autres, les années passées à la conduire quotidiennement ou encore les trajets effectués à l'arrière, serrés contre un parent. Plus qu'un moyen de transport, elle incarne souvent un souvenir d'enfance, une rencontre ou une passion familiale transmise de génération en génération.

Cette célébration, organisée avec le soutien de SOS Patrimoine en Péril, du Caudan Waterfront, de la Maison de la Moto et du National Heritage Trust, ambitionne de faire revivre l'âme d'une icône qui a traversé les décennies sans perdre son charme. Le rassemblement des participants se tiendra de 9 h à 10 h au parking de Bagatelle. Les Vespa, dont certaines datent de la fin des années 1950, prendront ensuite la route vers Port-Louis, avec un arrêt photo prévu devant le Fort George, avant de rejoindre le Caudan Waterfront, qui fête également ses 30 ans.

De 11 h 30 à 13 h, une exposition gratuite permettra au public d'approcher ces modèles de près, d'en observer les détails et d'échanger sur leur histoire. Collectionneurs, passionnés de mécanique ou simples visiteurs pourront y retrouver un morceau du passé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Des Vespa qui racontent Maurice

Au fil des décennies, la Vespa s'est intégrée au quotidien mauricien. Christophe Le Roux, vice-président de SOS Patrimoine en Péril, rappelle que certains prêtres, dont le père Henri Souchon, utilisaient ce scooter pour leurs déplacements, sa conception permettant de conduire tout en portant l'aube. Les membres de la Special Mobile Force s'en servaient également pour leurs rondes. L'histoire locale de la marque est aussi liée à des entreprises telles que Forges Tardieu, Mike Wong ou Leal. Depuis 2015, Maison de la Moto représente officiellement Vespa à Maurice. Ces anecdotes montrent comment un objet peut devenir le témoin des modes de vie d'une époque. Derrière chaque modèle ancien se cache une histoire, un souvenir ou une curiosité.

Madame Vespa : une pionnière

Parmi ces récits, celui de Madame Vespa occupe une place particulière. Son fils, Steeve Wong You Cheong, raconte qu'elle fut la première femme à Maurice à piloter une Vespa 150 Super, en 1975. Son scooter rouge vif, acheté chez Forges Tardieu, se distinguait par son porte-bagages chromé et sa roue de secours. Il accompagnait ses trajets quotidiens, notamment lorsqu'elle emmenait son fils à l'école.

La passion pour la marque était déjà ancrée dans la famille : son futur époux, alors officier des douanes, roulait lui aussi en Vespa lorsqu'ils se sont rencontrés. En 1985, leur fils Cliff Wong You Cheong devient importateur officiel de Vespa et de pièces détachées. Plus tard, Madame Vespa s'installe à Rodrigues, où elle ouvre son propre magasin de pièces. Les photographies conservées par sa famille témoignent de cette aventure. Son fils souhaite aujourd'hui que son histoire soit mise en lumière lors de l'exposition.

Une icône pour toutes les générations

Créée en 1946 par Piaggio, la Vespa est devenue reconnaissable grâce à sa silhouette unique, sa carrosserie en acier et son design intemporel. Huit décennies plus tard, elle continue de séduire, entre admiration pour les modèles anciens et intérêt pour les versions modernes. Le 25 octobre, le Caudan Waterfront deviendra un lieu de rencontre entre générations : les plus âgés retrouveront des souvenirs, les plus jeunes découvriront un scooter qui a accompagné une autre époque. Le public est invité à venir admirer les Vespa vintage et à se laisser porter par les histoires qu'elles racontent. Car il suffit parfois de revoir un ancien scooter pour faire remonter un souvenir enfoui ou évoquer une personne chère.