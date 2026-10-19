Cote d'Ivoire: Port-Bouët - 2 000 kits scolaires pour les enfants des quartiers déguerpis

La Fondation Nina Bley a distribué, samedi 17 octobre 2026, des fournitures et des manuels scolaires à des élèves du primaire et du secondaire issus de plusieurs quartiers déguerpis de la commune. Une initiative destinée à soulager les familles et à soutenir la scolarité des enfants.

Deux mille élèves bénéficient d'un soutien pour leur scolarité. La Fondation Nina Bley a procédé, samedi 17 octobre 2026, au lycée municipal de Port-Bouët, à la remise de 2 000 kits scolaires aux enfants issus des quartiers déguerpis de la commune, notamment Abattoir, Zimbabwe, Canal, Cité perdue et le Littoral.

Parrainée par Soro Tiotioho, directeur général de la Société ivoirienne de raffinage (SIR), cette initiative vise à alléger les dépenses scolaires des familles confrontées à des difficultés sociales et économiques, tout en aidant les enfants à poursuivre leurs études dans de meilleures conditions.

Les kits remis aux bénéficiaires comprennent des fournitures et des manuels couvrant plusieurs disciplines, dont les mathématiques, le français, l'histoire-géographie, l'anglais et les sciences. Des ouvrages d'allemand et d'espagnol figurent également parmi les documents distribués.

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Pour Nina Bley, présidente de la Fondation, cette action répond à une préoccupation majeure : réduire les charges des familles et permettre aux élèves d'aborder l'année scolaire avec davantage de sérénité. Elle a exprimé sa gratitude au parrain pour son engagement en faveur des populations vulnérables.

Fidèle à sa mission, la Fondation entend poursuivre ses actions de solidarité, notamment au profit des jeunes, des orphelins et des enfants ayant besoin d'un accompagnement pour continuer leur scolarité.

« Leur avenir compte »

Prenant la parole, Soro Tiotioho a salué l'initiative et souligné la portée humaine de ce geste. « Donner un kit scolaire à un enfant, ce n'est pas simplement lui remettre des cahiers, des stylos ou des fournitures. C'est lui dire que, malgré les difficultés que traverse sa famille, son avenir compte », a-t-il déclaré.

Le parrain a également exprimé sa solidarité aux familles touchées par les opérations de déguerpissement. Il a insisté sur la nécessité de leur apporter un accompagnement durable, fondé sur l'écoute, la proximité et des actions concrètes.

De son côté, Kouakou Kouamé, directeur régional de l'Éducation nationale, a salué cette contribution, estimant qu'elle permettra à de nombreux élèves de poursuivre leur scolarité dans de meilleures conditions.

Au nom de ses camarades, Coulibaly Satinan a exprimé sa reconnaissance aux donateurs. Pour les élèves bénéficiaires, ce geste constitue un encouragement à poursuivre leurs études malgré les difficultés rencontrées par leurs familles.