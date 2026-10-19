Soudan: Le pays invite la Commission africaine des droits de l'homme à constater sur place les exactions attribuées à la FSR

Le Soudan a réaffirmé son engagement en faveur de la protection des droits humains et de la coopération avec la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, tout en renouvelant son attachement aux solutions africaines aux crises africaines. Il a invité la Commission à se rendre dans le pays afin d'évaluer les violations commises contre les civils et la situation humanitaire des déplacés et des réfugiés.

S'exprimant lors de la 89e session de la Commission, tenue au Sénégal, l'ambassadeur Abdelghani Al-Naim, chef de la délégation soudanaise a dénoncé les crimes attribués à la milice rebelle des Forces de Soutien Rapide depuis le 15 avril 2023, évoquant notamment des actes qualifiés de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il a affirmé que ces exactions étaient documentées par des organisations internationales.

Il a également accusé des acteurs extérieurs au continent de soutenir la milice en armes, drones, financements et mercenaires, estimant que le conflit ne se réduit pas à une confrontation entre deux parties, mais relève d'une tentative de domination extérieure du Soudan.

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L'ambassadeur a mis en avant les initiatives de paix du président du Conseil souverain de transition, Abdel Fattah al-Burhan, et du Premier ministre, Kamil Idris, prévoyant désarmement, justice, transition et élections. Il a aussi évoqué les efforts humanitaires, la réouverture du poste frontalier d'Adré avec le Tchad et l'élaboration d'un plan national des droits de l'homme pour 2026-2030.