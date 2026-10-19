Soudan: Le pays invite la Commission africaine des droits de l'homme à constater sur place les exactions attribuées à la FSR

18 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Soudan a réaffirmé son engagement en faveur de la protection des droits humains et de la coopération avec la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, tout en renouvelant son attachement aux solutions africaines aux crises africaines. Il a invité la Commission à se rendre dans le pays afin d'évaluer les violations commises contre les civils et la situation humanitaire des déplacés et des réfugiés.

S'exprimant lors de la 89e session de la Commission, tenue au Sénégal, l'ambassadeur Abdelghani Al-Naim, chef de la délégation soudanaise a dénoncé les crimes attribués à la milice rebelle des Forces de Soutien Rapide depuis le 15 avril 2023, évoquant notamment des actes qualifiés de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il a affirmé que ces exactions étaient documentées par des organisations internationales.

Il a également accusé des acteurs extérieurs au continent de soutenir la milice en armes, drones, financements et mercenaires, estimant que le conflit ne se réduit pas à une confrontation entre deux parties, mais relève d'une tentative de domination extérieure du Soudan.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'ambassadeur a mis en avant les initiatives de paix du président du Conseil souverain de transition, Abdel Fattah al-Burhan, et du Premier ministre, Kamil Idris, prévoyant désarmement, justice, transition et élections. Il a aussi évoqué les efforts humanitaires, la réouverture du poste frontalier d'Adré avec le Tchad et l'élaboration d'un plan national des droits de l'homme pour 2026-2030.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.