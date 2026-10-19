Soudan: Le pays cherche à régler ses arriérés auprès du Fonds OPEP pour le développement international

Le ministre des Finances, le Dr Jibril Ibrahim accompagné du premier vice-gouverneur de la Banque centrale du Soudan, M. Al-Moatasem Al-Faki s'est entretenu avec le président du Fonds OPEP pour le développement international, le Dr Abdulhamid Alkhalifa.

C'était en marge des assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international.

Les deux parties ont examiné les mécanismes de règlement des arriérés financiers dus par le Soudan et les mesures nécessaires à la reprise des financements de développement du Fonds. Elles sont convenues de recourir à un financement relais et d'engager sans délai des négociations entre leurs équipes techniques afin de parvenir à un règlement approprié de la dette.

Un progrès sur ce dossier devrait ouvrir la voie à la reprise de la coopération financière et permettre au Soudan de mobiliser de nouveau les ressources du Fonds pour des projets prioritaires, les infrastructures, les services essentiels ainsi que les secteurs productifs, notamment l'agriculture et l'énergie.

Les deux parties ont souligné l'importance de poursuivre la coordination technique afin de finaliser les arrangements financiers et procéduraux requis, renforçant ainsi la confiance et faisant progresser le partenariat de développement entre le Soudan et l'institution.