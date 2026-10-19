Nigeria: L'indice NGX All-Share recule pour la deuxième semaine consécutive, sous l'effet de la baisse des valeurs bancaires

Les actions nigérianes ont perdu environ 535 milliards de nairas en capitalisation boursière au cours de la semaine qui s'est achevée le 16 octobre 2026, la baisse des titres bancaires ayant contrebalancé les hausses enregistrées dans les autres secteurs.

L'indice All-Share de la Bourse nigériane (NGX) a reculé de 0,33 %, passant de 248 363,55 points la semaine précédente à 247 539,73 points, enregistrant ainsi sa troisième baisse hebdomadaire consécutive. La capitalisation boursière a chuté à 160 725 milliards de nairas. Malgré ces pertes, l'indice de référence affiche toujours une hausse de 59,07 % depuis le début de l'année.

L'activité boursière s'est ralentie au cours de la semaine, les investisseurs ayant échangé 1,659 milliard d'actions pour une valeur de 98,088 milliards de nairas dans le cadre de 184 632 transactions, contre 2,715 milliards d'actions d'une valeur de 158,280 milliards de nairas dans le cadre de 209 986 transactions la semaine précédente.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le volume des échanges a reculé de 38,89 %, tandis que la valeur des transactions a baissé de 38,02 %. Le secteur des services financiers a représenté 65,31 % des actions échangées et 49,92 % de la valeur totale des transactions. Access Holdings, United Bank for Africa et Livestock Feeds ont représenté 413,96 millions d'actions d'une valeur de 12,16 milliards de nairas, soit 24,96 % du volume du marché.

Les valeurs bancaires ont été les principales responsables de la baisse du marché, l'indice bancaire NGX ayant reculé de 3,15 %. Zenith Bank a chuté de 6,46 % à 126 nairas, tandis que Guaranty Trust Holding Company a perdu 5,10 % à 124,80 nairas. L'indice NGX Premium a reculé de 1,50 %, tandis que l'indice NGX 30 a baissé de 0,41 %. Les valeurs du secteur pétrolier et gazier ont évolué à contre-courant du marché, l'indice sectoriel progressant de 3,13 %. L'indice des matières premières a gagné 2,36 %, tandis que celui des biens de consommation a progressé de 0,09 %.

Livestock Feeds a mené le peloton des valeurs en hausse sur la semaine, bondissant de 44,49 % pour atteindre 19 nairas, contre 13,15 nairas. E-Tranzact International a suivi avec une hausse de 42,98 % à 17,30 nairas, tandis que Multi-Trex Integrated Foods a gagné 42,86 % pour atteindre 0,60 naira. Aradel Holdings a progressé de 8,93 % à 1 499,90 nairas. UPDC Real Estate Investment Trust a enregistré la plus forte baisse, reculant de 11,88 % à 21,15 nairas, suivi par Nigerian Enamelware, qui a chuté de 9,95 %, et Nascon Allied Industries, qui a perdu 9,48 %.

La largeur du marché s'est améliorée malgré la baisse de l'indice. Au total, 50 titres ont progressé au cours de la semaine, contre 24 la semaine précédente, tandis que 30 ont reculé, contre 54 auparavant. 66 autres titres sont restés inchangés. Sur le marché des titres à revenu fixe, le volume des transactions obligataires a augmenté, passant de 146,416 millions de nairas la semaine précédente à 2,641 milliards de nairas. Les transactions sur les produits négociés en bourse ont totalisé 447,27 millions de nairas, contre 687,31 millions de nairas auparavant.

Points clés à retenir

Le marché boursier nigérian a enregistré sa troisième baisse hebdomadaire consécutive, mais les derniers chiffres montrent que les pertes se sont concentrées sur les sociétés ayant un poids important dans l'indice, plutôt que sur l'ensemble du marché. L'indice NGX All-Share a reculé de 0,33 %, alors même que 50 titres ont progressé et 30 ont perdu de la valeur, un renversement de tendance par rapport à la semaine précédente, où 24 titres avaient progressé et 54 avaient reculé.

Cette différence est importante car l'indice est pondéré en fonction de la capitalisation boursière, ce qui signifie que les baisses enregistrées par des sociétés telles que Zenith Bank et GTCO peuvent compenser les gains de plusieurs petites entreprises. Les valeurs bancaires restent sous pression, l'indice sectoriel ayant reculé de 6,62 % en octobre, contre une perte hebdomadaire de 3,15 %. Toutefois, le secteur affiche toujours une hausse de 67,07 % en 2026, ce qui indique que les investisseurs qui se sont positionnés plus tôt dans l'année pourraient encore dégager des gains.

Les valeurs pétrolières et gazières ont apporté un soutien, l'indice sectoriel ayant progressé de 131,96 % depuis le début de l'année, contre un rendement de 59,07 % pour l'ensemble du marché. La baisse du volume et de la valeur des transactions mérite également d'être soulignée. Le chiffre d'affaires hebdomadaire ayant chuté de près de 39 %, les investisseurs semblent engager moins de capitaux, alors même que davantage de titres enregistrent des hausses de cours.

Cela pourrait limiter la capacité du marché à maintenir ses gains en l'absence d'une reprise de l'activité boursière. Des ajustements de cours liés aux dividendes ont également affecté certaines actions au cours de la semaine, notamment GTCO, PZ Cussons et Stanbic IBTC Holdings. Les investisseurs doivent tenir compte de ces ajustements lorsqu'ils comparent les cours des actions. Le prochain test pour le NGX consistera à voir si les actions bancaires se stabilisent et si l'activité d'achat reprend sur l'ensemble du marché.