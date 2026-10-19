Congo-Kinshasa: CIRGL - Les ministres de la Défense appellent à des actions concrètes pour restaurer la paix dans l'Est du pays

Les pays membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) ont réaffirmé, vendredi 16 octobre 2026, leur engagement en faveur de la paix, de la sécurité, de la stabilité et du développement durable dans l'Est de la République démocratique du Congo ainsi que dans l'ensemble de la région des Grands Lacs.

Cet appel a été lancé à l'issue de la 20e réunion des ministres de la Défense de la CIRGL tenue à Lusaka, en Zambie. Les participants ont insisté sur la nécessité de passer des déclarations d'intention à des actions concrètes susceptibles d'améliorer durablement la situation sécuritaire sur le terrain.

Les échanges ont porté notamment sur la consolidation de la sécurité aux frontières, le respect des mécanismes de paix déjà en place et le renforcement de la coopération militaire entre les douze États membres de l'organisation régionale.

La rencontre a également permis aux responsables de la défense d'évaluer les stratégies visant à accélérer le désarmement des groupes armés et à neutraliser les forces négatives qui continuent de menacer la stabilité de plusieurs pays de la région, particulièrement dans l'Est de la RDC.

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Un hommage aux militaires tombés au front

À cette occasion, le président en exercice du Comité des ministres de la Défense de la CIRGL, le ministre congolais de la Défense, Guy Kabombo Muadiamvita, a rendu hommage aux militaires qui ont perdu la vie dans les différentes opérations de stabilisation menées dans la région.

Face à la persistance des défis sécuritaires, il a plaidé pour une mise en oeuvre effective des engagements pris par les États membres. Selon lui, les promesses politiques doivent désormais produire des résultats tangibles au bénéfice des populations affectées par les conflits.

Il a notamment insisté sur le respect du cessez-le-feu, l'arrêt de tout soutien aux groupes armés ainsi que le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chacun des États membres de la CIRGL.

Cette 20e réunion des ministres de la Défense se veut un cadre de dialogue et de concertation destiné à renforcer la confiance entre les États de la région. Au-delà des déclarations, les participants ont souligné l'importance d'une coopération régionale renforcée pour faire face aux menaces sécuritaires communes.

À travers cette rencontre, la CIRGL entend promouvoir une approche concertée capable de transformer les engagements politiques en actions concrètes, afin de faire de la région des Grands Lacs un espace de paix, de sécurité, de stabilité et de développement durable.