Gabon: Le Collectif des Écologistes du pays porte le plaidoyer sur la reconnaissance juridique du droit foncier coutumier à l'Assemblée Nationale

Après une étape cruciale et particulièrement fructueuse au Conseil Économique, Social, Environnemental et Culturel (CESEC), le Collectif des Écologistes du Gabon porte le plaidoyer au Palais Léon MBA. L'objectif reste inchangé faire inscrire de manière définitive la reconnaissance juridique du droit foncier coutumier au coeur de la législation gabonaise.

Au sortir de cette phase institutionnelle majeure, Juste Lemeilleur Temba, Co-fondateur du Collectif des Écologistes, a tenu à exprimer sa profonde gratitude et à féliciter chaleureusement Guy Bertrand Mapangou Président du CESEC, ainsi que l'ensemble de son équipe.

Ces derniers ont fait de ce plaidoyer une véritable priorité républicaine en l'inscrivant à l'ordre du jour de la deuxième session ordinaire de l'institution, assorti de recommandations fortes. Pour le leader écologiste, le message est limpide protéger les terres ancestrales, c'est protéger l'histoire même du Gabon.

Désormais, les regards du Collectif se tournent vers l'assemblée nationale. Les écologistes espèrent que l'assemblée nationale fera preuve de la même sensibilité et de la même écoute que les responsables du CESEC face à cette urgence nationale.

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Loin d'être un simple débat technique, ce plaidoyer est présenté comme une réponse concrète et durable à la douloureuse problématique des conflits fonciers qui secouent régulièrement nos provinces.

Plus encore, la sécurisation des terres coutumières offre de nouvelles perspectives de développement, notamment à travers la diversification de l'économie par l'essor de l'écotourisme communautaire.

Le Collectif réaffirme sa détermination totale à porter ce plaidoyer auprès de toutes les institutions de la République jusqu'à ce qu'il porte ses fruits, car la terre demeure la richesse fondamentale de chaque citoyen gabonais.