Addis Ababa — D'immenses rassemblements ont eu lieu aujourd'hui dans diverses villes et localités de la région d'Amhara afin de manifester leur soutien aux Forces de défense nationales éthiopiennes (ENDF).

Les manifestations se sont déroulées à Gondar, Woldiya, Genda Wuha, Sekota, Debre Tabor et dans plusieurs autres localités.

Ces rassemblements visaient à soutenir les efforts de l'ENDF pour renforcer l'unité nationale et préserver la souveraineté.

Des anciens de la communauté, des chefs religieux, des jeunes et d'autres groupes ont participé aux manifestations, scandant divers slogans en faveur des forces de défense.

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Parmi les slogans scandés lors des rassemblements, on pouvait entendre : « Nos forces de défense, pour l'honneur et l'unité du peuple ! Nous condamnons fermement les forces qui s'allient à nos ennemis historiques pour perturber la paix du pays ! Nos forces de défense sont le symbole et l'emblème de notre unité multinationale ! Nous soutenons les mesures prises par le gouvernement pour instaurer la paix ! »

À Gondar, l'une des villes de la région où se sont tenus ces rassemblements, le maire Chalachew Dagnachew a déclaré que cette manifestation reflétait la solidarité des habitants avec les Forces de défense nationales éthiopiennes (ENDF) et les forces de sécurité régionales dans la sauvegarde de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du pays.

Il a souligné que la population de Gondar continuerait à soutenir les forces de sécurité tout en oeuvrant pour maintenir la paix et favoriser le développement de la ville.

Le maire a également souligné l'aspiration de l'Éthiopie à accéder à la mer Rouge, la décrivant comme une vision nationale liée à l'avenir économique et stratégique du pays. Il a appelé à l'unité et à un engagement collectif en faveur des intérêts nationaux.

Ambachew Belay, l'un des participants au rassemblement, a déclaré que les forces de défense oeuvraient avec dévouement pour assurer la paix et le développement de la population, exprimant sa ferme conviction que la population devait se tenir aux côtés de l'armée en lui apportant le soutien et la solidarité nécessaires.

Une autre participante, Bethelhem Degu, a déclaré qu'elle s'engageait à soutenir les forces de défense en toutes circonstances et quelles que soient les conditions, car l'ENDF est la garantie de la souveraineté nationale et le bouclier du peuple.

Les participants ont souligné qu'il était juste et approprié de soutenir, d'aider et d'exprimer leur gratitude envers les forces armées, qui sont les bienfaitrices de la nation et un pilier sur lequel son peuple peut compter.

Dans la ville de Woldiya, dans la zone du Wollo du Nord, les habitants et les responsables locaux ont exprimé leur reconnaissance pour les sacrifices consentis par l'ENDF, les forces de sécurité fédérales et les forces de sécurité régionales afin de protéger la souveraineté du pays et la paix publique.

Le maire Tamirat Demisse a déclaré que cette manifestation avait pour but de manifester la solidarité envers les forces de sécurité et de renforcer l'engagement de la population en faveur du maintien de la paix et de l'unité nationale.

Il a également souligné l'importance de la coopération entre les habitants et les autorités locales, appelant les fonctionnaires à améliorer la prestation des services publics et les jeunes à contribuer à la paix et à la sécurité au sein de leurs communautés.

S'exprimant lors du rassemblement à Debark, le maire Getinet Tsegaw a déclaré que l'histoire de la résistance de l'Éthiopie face aux envahisseurs étrangers se perpétuait aujourd'hui à travers la Force de défense nationale dans le conflit qui sévit actuellement dans le nord du pays.

Il a souligné que cette force protégeait les frontières du pays au prix de sacrifices et a réaffirmé le soutien de la ville à ses membres.

Getinet a également souligné que la Force de défense reste essentielle pour sauvegarder la souveraineté de l'Éthiopie et préserver l'honneur du pays, exprimant sa confiance dans la résilience continue de la nation.

Les participants au rassemblement de Debark ont exprimé leur soutien à la Force de défense nationale et aux autres forces de sécurité, les qualifiant de symbole de l'unité nationale et appelant à la paix, à la souveraineté et à une cohésion nationale renforcée.

Leurs slogans ont également exprimé leur soutien aux mesures prises par le gouvernement pour maintenir la paix et ont mis en avant l'aspiration de l'Éthiopie à disposer d'un port maritime.

S'exprimant lors du rassemblement à Sekota, l'adjoint au maire Getinet Eshetu a exprimé sa gratitude envers les Forces de défense nationale pour leur rôle dans la défense de la souveraineté de l'Éthiopie et la préservation de la dignité nationale.

Il a déclaré que les efforts militaires soutenus de ces forces avaient contrecarré les plans de l'ennemi à Sekota, qualifiant leurs sacrifices d'essentiels pour la protection de l'intégrité territoriale du pays.

Les participants au rassemblement ont également relayé des messages similaires.

Tsehayu Alemu a souligné que, l'ENDF étant la garantie de la sécurité nationale, la population se doit de toujours la soutenir.

Il a ajouté que l'armée perpétuait activement la même tradition héroïque de défense de la souveraineté nationale que celle dont elle a hérité des patriotes du passé.

Une autre habitante, Wagaye Admasse, a déclaré : « Les forces de défense ont préservé l'honneur de la nation. »

Elle a souligné qu'il est du devoir civique de soutenir les membres de l'ENDF qui font le sacrifice ultime en donnant leur précieuse vie pour leur patrie.

Un représentant de la jeunesse, Gebrehiwot Mede, a également déclaré que les actions menées par les forces de défense pour l'unité du pays sont une source de fierté.

Dans la ville de Dansha, dans la zone de Welkait Tegede Setit Humera, l'administrateur en chef Ashete Demlew a déclaré que les habitants soutenaient les Forces de défense tout en oeuvrant au maintien de la paix locale et à la poursuite du développement.

Il a précisé que l'engagement de la communauté en faveur de la stabilité et du développement locaux allait de pair avec son soutien aux efforts de défense du pays.