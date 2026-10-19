Tunisie: Une qualité globalement similaire de Chamia et des recommandations de modérer la consommation (INC)

TUNIS/Tunisie — Les résultats des tests et analyses comparatifs réalisés par l'Institut national de la consommation (INC) sur 19 marques d'Halva (Chamia) commercialisées sur le marché tunisien font ressortir une qualité similaire allant de « acceptable » à « bonne ».

Les analyses ont également montré qu'aucun des échantillons ne dépassait la limite maximale autorisée pour les cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique (HCI) et qu'aucun ne contient la bactérie Salmonella.

Dans une déclaration à l'Agence TAP, le directeur général de l'INC, Mohamed Chokri Rejeb a indiqué que cette étude intervient en raison de l'importance économique et de la place de ce produit dans les habitudes de consommation.

En fait, la production annuelle de chamia est estimée à quelque 15 mille tonnes et sa consommation augmente notamment durant le mois de Ramadan et au petit-déjeuner.

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Les analyses physico-chimiques qui ont représenté la part la plus importante de l'évaluation de la qualité (80 %), ont porté sur plusieurs substances essentielles. Concernant la teneur en protéines, considérée comme un indicateur important de la qualité et provenant principalement des graines de sésame broyées (tahini), cinq marques ont obtenu la mention « très bon » et 14 la mention « bon ».

Pour les glucides, les résultats se sont répartis entre « très bon » pour cinq marques, « bon » pour sept et « acceptable » pour sept autres. S'agissant des matières grasses provenant principalement du tahini, deux marques ont obtenu la mention « très bon », dix « bon » et sept « acceptable ».

Préservation du produit contre l'altération et l'oxydation

En ce qui concerne l'acidité, considérée comme un indicateur de l'altération du produit et de l'oxydation des matières grasses, les résultats se sont généralement situés entre « très bon » et « acceptable ». Une seule marque a enregistré un taux d'acidité élevé (2.65), obtenant ainsi la mention « faible ».

S'agissant de la pertinence de l'étiquetage (10 % de l'évaluation), la vérification de la concordance entre les informations affichées sur l'emballage et les résultats des analyses de laboratoire concernant les matières grasses, les protéines et les sucres, a permis à la majorité des marques d'obtenir la mention « bon ». D'ailleurs, deux marques ont obtenu la mention « très bon », huit « bon » et neuf « acceptable ».

Toutefois, Rejeb a mis l'accent sur certaines insuffisances dans la qualité de l'étiquetage, tant sur la forme que sur le fond, notamment, en matière de lisibilité et de clarté des caractères, de conseils de conservation et d'informations nutritionnelles.

L'INC a, également, relevé l'utilisation d'allégations commerciales telles que « Extra » et « Qualité supérieure » par huit marques, alors que les analyses de laboratoire n'ont pas fait ressortir de supériorité effective de ces produits par rapport aux autres.

Le responsable a mis l'accent, dans ce cadre, sur la nécessité de mise en place d'un système officiel pour éviter toute pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur.

Vers une meilleure transparence de l'étiquetage

S'agissant de la proportion de fruits secs, la directrice des analyses et des essais à l'INC, Darine Dogui a indiqué que les résultats de la vérification des étiquettes montrent que les échantillons sont conformes au seuil minimal fixé à 5 % par une décision du secrétaire d'État aux Finances et au Commerce en date du 30 avril 1960.

Toutefois, elle a souligné que le respect de ce seuil n'a pas permis d'attribuer de points supplémentaires à l'une des marques. Elle a recommandé d'actualiser la réglementation en question et d'augmenter le seuil minimal à 8 %.

Des recommandations aux consommateurs et aux industriels

Au regard des résultats des tests et analyses comparatifs, l'INC a appelé les consommateurs à lire attentivement les informations mentionnées sur les emballages, de consommer la chamia avec modération (entre 15 et 20 grammes durant la matinée), compte tenu de sa valeur énergétique élevée, (entre 465 et 540 kilocalories pour les 100 grammes).

Les industriels sont, pour leur part, appelés à réduire les quantités de sucres ajoutés, conformément aux objectifs de la stratégie nationale multisectorielle de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles.

L'INC a appelé également les structures chargées du contrôle et de l'appui du secteur à réviser et à actualiser la réglementation relative à la production de chamia afin d'en améliorer la qualité.

Il a proposé d'augmenter la teneur minimale en sésame à 60 % pour la chamia nature et à 52 % pour la chamia aux fruits secs, contre 50 % actuellement. L'Institut a préconisé également l'introduction de l'indice de peroxyde afin de mieux prévenir l'oxydation des huiles.