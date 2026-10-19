Angola: Le pays plaide pour une coopération mondiale en matière de fiscalité des services numériques

Bangkok — Le secrétaire d'État angolais aux Finances et au Trésor, Ottoniel dos Santos, a plaidé dimanche à Bangkok, en Thaïlande, en faveur d'un renforcement de la coopération multilatérale afin de lutter contre l'informalité économique et de relever les défis croissants liés à la fiscalité des services numériques.

S'exprimant lors de la réunion multilatérale des ministres des Finances consacrée à l'avenir de la fiscalité internationale, le responsable a souligné que, outre la mobilisation des recettes publiques issues des impôts traditionnels, l'Angola et la Communauté internationale devaient faire face au double défi de la lutte contre l'économie informelle et de l'expansion du secteur des services numériques.

Selon lui, ces enjeux appellent des réponses concertées et coordonnées, dépassant les approches strictement nationales.

Ottoniel dos Santos a insisté sur la nécessité de conjuguer les efforts et de promouvoir une approche mondiale fondée sur la coopération, au bénéfice de l'ensemble des parties prenantes, afin d'améliorer la gouvernance fiscale et de favoriser un développement économique durable.

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Les Assemblées annuelles ont été consacrées aux principaux défis auxquels l'économie mondiale est actuellement confrontée, ainsi qu'aux perspectives d'une croissance plus durable, résiliente et inclusive.

Durant les sept jours de travaux de la 82e édition des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI), les participants ont notamment examiné les enjeux économiques mondiaux et les perspectives de renforcement d'une croissance durable, résiliente et inclusive.

Les débats ont également porté sur la mobilisation des capitaux privés, la création d'emplois, l'innovation technologique, l'intelligence artificielle et le renforcement de la résilience économique. Autant de questions considérées comme déterminantes pour la transformation des économies et la promotion d'un développement plus inclusif.

La délégation angolaise, qui a pris part à cette rencontre ouverte le lundi 12 octobre, était conduite par le secrétaire d'État au Plan, Luís Epalanga. Elle comprenait notamment le gouverneur de la Banque nationale d'Angola, Manuel Tiago Dias, ainsi que le secrétaire d'État aux Finances et au Trésor, Ottoniel dos Santos, et d'autres personnalités.

L'événement s'est tenu sous le thème : « Nouveaux horizons de la Thaïlande : donner aux populations les moyens d'agir et renforcer la résilience ».

La Thaïlande accueille les Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI pour la deuxième fois, après une première édition organisée en 1991.

Ces réunions, habituellement organisées en octobre selon un système de rotation prévoyant deux éditions consécutives aux États-Unis, puis une édition dans un autre pays membre, sont complétées chaque année par les Réunions de printemps des deux institutions, qui se tiennent en avril à Washington.

Membre de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international depuis 1989, l'Angola a progressivement consolidé ses relations avec ces deux institutions au cours des dernières années, notamment à travers des programmes visant à améliorer la gestion et la consolidation des comptes publics, à perfectionner les mécanismes d'investissement et à promouvoir la croissance économique et sociale du pays.