Angola: Le pays annonce des réformes fiscales lors des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI

Bangkok — Le Gouvernement angolais finalise son programme de réformes fiscales, qui prévoit notamment l'entrée en vigueur, en 2027, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPS) et de l'impôt sur le revenu des personnes morales (IRPC).

L'annonce a été faite dimanche 18 octobre à Bangkok, en Thaïlande, par le secrétaire d'État aux Finances et au Trésor, Ottoniel dos Santos, membre de la délégation angolaise aux assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI), qui s'achèvent ce dimanche.

Lors d'une réunion bilatérale avec le département Afrique du FMI, le responsable a indiqué que cette réforme s'inscrivait dans un contexte marqué également par l'achèvement imminent du Programme de privatisations (PROPRIV), auquel il ne reste plus que huit entreprises publiques à céder au secteur privé.

En matière de gestion financière, Ottoniel dos Santos a souligné que le ralentissement de l'inflation avait permis de réduire de trois points de pourcentage les taux d'intérêt des titres émis sur le marché intérieur. Les émissions devraient ainsi s'établir entre 10 % et 11 % d'ici à la fin de l'année.

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Sur les marchés extérieurs, l'Angola a procédé à une émission obligataire de quatre milliards de dollars, tout en menant des opérations de gestion de passifs portant sur 1,2 milliard de dollars en yens et en livres sterling, a-t-il ajouté.

Selon le secrétaire d'État, la dette publique représente actuellement 51 % du produit intérieur brut (PIB), un niveau qui, d'après lui, préserve une marge de manoeuvre pour la gestion des finances publiques.

Sur le plan macroéconomique, il a fait état d'une croissance de l'économie non pétrolière de 6 %, supérieure à la prévision initiale de 4 %, tandis que le déficit budgétaire a été révisé à 3,9 % afin de tenir compte de l'augmentation des dépenses liées aux subventions aux carburants.

Le prochain budget général de l'État pour 2027 devrait, a-t-il précisé, s'inscrire dans une approche prudente, en cohérence avec les hypothèses de prix du pétrole retenues par le FMI.

Les Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI ont porté sur les principaux défis auxquels l'économie mondiale est confrontée, ainsi que sur les perspectives d'une croissance plus durable, résiliente et inclusive.

Au cours des sept jours de travaux de cette 82e édition, les participants ont également examiné les enjeux liés à la mobilisation des capitaux privés, à la création d'emplois, à l'innovation technologique, à l'intelligence artificielle et au renforcement de la résilience économique, autant de leviers jugés essentiels à la transformation des économies et à la promotion d'un développement plus inclusif.

La délégation angolaise à cette rencontre, ouverte le lundi 12 octobre, était conduite par le secrétaire d'État au Plan, Luís Epalanga. Elle comprenait notamment le gouverneur de la Banque nationale d'Angola, Manuel Tiago Dias, ainsi que le secrétaire d'État aux Finances et au Trésor, Ottoniel dos Santos, et d'autres responsables.

Les travaux se sont déroulés sous le thème : « Nouveaux horizons de la Thaïlande : donner aux populations les moyens d'agir et renforcer la résilience ».

La Thaïlande accueille les Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI pour la deuxième fois, après une première édition organisée en 1991.