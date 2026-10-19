Angola: La BNA réaffirme son engagement à poursuivre les réformes du marché des changes

Bangkok — Le gouverneur de la Banque nationale d'Angola (BNA), Manuel Tiago Dias, a réaffirmé l'engagement de l'institution à poursuivre les réformes du marché des changes angolais et à accroître la flexibilité du taux de change, afin de renforcer la capacité de l'économie à absorber les chocs extérieurs.

Intervenant lors d'une réunion bilatérale avec le département Afrique du Fonds monétaire international (FMI), en marge des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI, qui s'achèvent ce dimanche 18 octobre à Bangkok, en Thaïlande, le gouverneur a souligné que le secteur extérieur de l'économie angolaise enregistrait des évolutions significatives.

Ces avancées sont notamment soutenues par les excédents de la balance des biens, qui contribuent à la consolidation des réserves internationales du pays, a-t-il précisé.

S'agissant de ces réserves, les projections tablent sur un montant de 16,5 milliards de dollars à la fin de l'année en cours, correspondant à une couverture d'environ huit mois d'importations.

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Selon Manuel Tiago Dias, cette progression devrait être alimentée par les décaissements attendus au titre des financements accordés au Trésor public, ainsi que par les remboursements en numéraire prévus par le FMI d'ici à la fin de l'année.

Concernant les réformes du marché des changes et de la politique monétaire, le gouverneur a indiqué que la BNA poursuivait la transition vers un régime de ciblage de l'inflation, avec l'appui technique du FMI. Cette démarche vise à perfectionner les instruments de politique monétaire, notamment les opérations d'open market.

Pour l'année en cours, l'inflation devrait s'établir à 8,4 % et rester à un niveau inférieur à 10 % au cours du prochain exercice, avec une prévision d'environ 7 %, a-t-il annoncé.

D'après le gouverneur, la stabilisation de l'inflation à des niveaux modérés permettra à l'Angola de se rapprocher des meilleures pratiques observées dans la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), tout en améliorant l'environnement macroéconomique et l'attractivité du pays pour les investissements directs étrangers (IDE).

Manuel Tiago Dias a également fait état d'une reprise des investissements directs étrangers, amorcée au troisième trimestre de 2025, période durant laquelle les flux financiers sont redevenus positifs, après plusieurs années marquées par une tendance défavorable.

Les assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du FMI, qui se sont déroulées sur sept jours, ont été consacrées aux principaux défis auxquels l'économie mondiale est confrontée et aux perspectives d'une croissance plus durable, résiliente et inclusive.

Les discussions ont également porté sur la mobilisation des capitaux privés, la création d'emplois, l'innovation technologique, l'intelligence artificielle et le renforcement de la résilience économique, considérés comme des facteurs essentiels à la transformation des économies et à la promotion d'un développement plus inclusif.

La délégation angolaise à cette rencontre, ouverte le lundi 12 octobre, était conduite par le secrétaire d'État au Plan, Luís Epalanga. Elle comprenait notamment le gouverneur de la BNA, Manuel Tiago Dias, le secrétaire d'État aux Finances et au Trésor, Ottoniel dos Santos, ainsi que d'autres responsables.

Les travaux se sont déroulés sous le thème : « Nouveaux horizons de la Thaïlande : donner aux populations les moyens d'agir et renforcer la résilience ».

La Thaïlande accueille les Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI pour la deuxième fois, après une première édition organisée en 1991.