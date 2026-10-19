Ile Maurice: Tamarisk Tree met tout le monde d'accord

Petite surprise à l'arrivée de l'épreuve phare de cette 19e journée. Alors qu'on s'attendait à un duel entre Future Swing et Good Council, c'est Tamarisk Tree qui s'est imposé. De retour après avoir contracté une fièvre, l'alezan de l'écurie Foo Kune s'est montré le plus tenace au finish pour briller sous la conduite de Manoel Nunes.

Une course remportée en temps record, son deuxième cette année après celui du Supertote Golden Trophy (2200m). Le jockey brésilien s'est distingué en deux autres occasions durant la journée avec Cape Cannery (1re course) et Boundless Energy, le grandissime favori de la 5e course. Nunes compte à présent 27 victoires dans le championnat des jockeys, qu'il domine allègrement.

En manque de réussite cette saison, l'écurie Mahadia s'est offert un grand bol d'air avec la première victoire de Lunar Descent (2e course), emmené à bon port par le jockey sud-africain Mjoka, dont c'était également la grande première au Champ-de-Mars. L'écurie Awotar s'est, elle, signalée par un joli doublé. Isikwishikwishi (3e course) a ainsi récidivé dans la course à l'avant. Exalted Love (4e course) poursuit pour sa part son ascension. Il a disposé de ses adversaires dans l'excellent chrono de 1.39.40s, soit à deux centièmes du record de Superior Force pour les 1 650 m.

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Le record est toutefois tombé dans la 7e course, où la bonne dynamique se poursuit pour l'écurie Ruhee. Cette fois, c'est par l'entremise d'Arbitration qu'elle a vu ses couleurs briller. Monter en confiance par Schwarz, il a déboulé en ligne droite pour récolter ses premiers lauriers sur notre turf, tout en signant une nouvelle marque pour les 1 650 m, soit 1.39.02s.

L'écurie Gujadhur a été exact au rendez-vous dans l'épreuve de clôture avec le favori Ashikule. L'alezan n'a point commis d'erreur en ligne droite sous la selle de Ryan Curatolo. C'est la quatrième victoire d'Ashikule au Champ-de-Mars.