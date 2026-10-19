Ile Maurice: Ces médecins indiens et mauriciens qui ont uni leurs compétences pour lui sauver la vie

Derrière l'opération réussie d'Élodie Thomas, 27 ans, grièvement blessée par balle à Camp-Levieux, se trouve une formidable mobilisation médicale. Quatorze professionnels indiens, dont huit spécialistes, ont fait le déplacement à Maurice pour prêter mainforte à leurs confrères mauriciens. Neurochirurgiens, anesthésistes, chirurgiens, radiologues, réanimateurs et techniciens ont conjugué leurs compétences pour réaliser une intervention particulièrement délicate. Arrivés le lundi 12 octobre, les spécialistes indiens ont offert bénévolement leurs services. Une partie de la délégation a quitté l'île mercredi, une autre jeudi, tandis que certains sont restés pour assurer le suivi de la jeune femme.

Tout a commencé dans la nuit du vendredi 9 au samedi 10 octobre, lorsqu'Élodie Thomas a été grièvement blessée par balle à CampLevieux. Transportée à l'hôpital Victoria, à Candos, elle a été immédiatement prise en charge par les médecins mauriciens. Le projectile, logé dans une région particulièrement sensible, à proximité de nerfs et de vaisseaux sanguins vitaux, rendait toute intervention extrêmement risquée. Durant le week-end, les équipes médicales ont multiplié les examens et les consultations afin de stabiliser son état.

Le dimanche 11 octobre, après avoir rencontré les médecins à l'hôpital Victoria, le ministre de la Santé, Anil Bachoo, a annoncé l'arrivée imminente de spécialistes indiens. Une évacuation sanitaire étant jugée risquée, la décision a été prise de faire venir les experts à Maurice. Ces derniers ont accepté d'effectuer l'intervention sans réclamer d'honoraires.

Une équipe indienne mobilisée en urgence

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Le lundi 12 octobre, à 13 h 15, la délégation indienne a débarqué d'un vol en provenance de Mumbai. Elle était conduite par le Dr Rakesh Jalla, vice-président de KIMS Hospitals et responsable de l'équipe. Les spécialistes ont rejoint l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, à Port-Louis, où Élodie Thomas avait été transférée. Après avoir examiné la patiente et étudié son dossier, ils ont élaboré, avec leurs confrères mauriciens, une stratégie chirurgicale adaptée à la gravité de ses blessures.

Parmi eux figurait le Dr Kapil Khandelwal, neurochirurgien spécialisé dans la colonne vertébrale, épaulé par le Dr Rishikesh Kharoskar, assistant neurochirurgien. Leur expertise a été essentielle en raison de la proximité du projectile avec les structures nerveuses cervicales.

Le Dr Rakesh Lala, neurologue interventionnel, a apporté ses compétences dans la prise en charge des structures nerveuses. Le Dr Hitesh Singhvi, chirurgien de la tête et du cou, et le Dr Paresh Naik, chirurgien otorhino-laryngologiste (ORL), complétaient cette équipe spécialisée. Le Dr Pratiya Karun, anesthésiste, et le Dr Paulomi Shah, spécialiste des soins intensifs et de la réanimation, ont apporté leur expertise dans la surveillance des fonctions vitales et la prise en charge d'une intervention aussi complexe.

Six autres professionnels indiens accompagnaient les médecins. Piroza Hormazd, ingé- nieure spécialisée dans la surveillance nerveuse peropératoire, possède des compétences permettant de contrôler l'activité nerveuse pendant une intervention. Jaydeep Bakul Kagadada, représentant d'une entreprise spécialisée dans le domaine endovasculaire, faisait également partie de la délégation. À leurs côtés figuraient Dipak Narayan Kumbhar, membre du personnel spécialisé en neurochirurgie, Harsh Manek, spécialiste des implants de la tête et du cou, Kasar Ankush, spécialiste des implants de la colonne vertébrale, et Prakash Shashibhadur Rana, technicien de bloc opératoire.

Les praticiens locaux

Si les spécialistes indiens ont apporté leur expertise, les médecins mauriciens ont joué un rôle fondamental dès les premières heures. Huit praticiens ont directement participé à l'intervention : le Dr S. Heerah, consultant responsable en anesthésie, le Dr K. Rambhojan, anesthésiste senior, le Dr T. Ghoorah, radiologue consultant spécialisé en radiologie interventionnelle, et le Dr N. A. Krumtally, neurochirurgien consultant.

L'équipe comprenait également le Dr O. Reebye, consultant responsable en orthopédie et chirurgie de la colonne vertébrale, le Dr Z. Moraby, chirurgien orthopédiste, le Dr V. Poorun, chirurgien maxillo-facial, et le Dr S. Deonarain, consultant responsable en ORL.

Trois autres spécialistes étaient présents, sans participer directement à l'opération : le Dr V. M. Limbajee, consultant en chirurgie orthopédique et rachidienne, le Dr Lalljee et le Dr M. Rambojun, tous deux chirurgiens orthopédistes seniors. Les Drs Jahadjee et Seecharan, deux Medical and Health Officers, étaient également présents.

Cinq étapes pour une intervention à haut risque

L'opération a débuté le lundi 12 octobre, vers 17 heures, à l'hôpital Jeetoo. Les équipes indiennes et mauriciennes ont travaillé conjointement pendant plusieurs heures. L'intervention, organisée en cinq étapes, exigeait une précision extrême pour éviter toute lésion des nerfs et des principaux vaisseaux sanguins.

Vers 21 h 45, une étape décisive a été franchie : le projectile a été extrait avec succès. Les chirurgiens ont également traité les lésions et procédé à la reconstruction de la mâchoire fracturée. L'intervention s'est achevée vers 22 h 30. Cette réussite a représenté un immense soulagement pour la famille et les professionnels mobilisés.

Le mardi 13 octobre, les premières nouvelles ont été encourageantes. Élodie Thomas a ouvert les yeux, réagi aux instructions et est parvenue à bouger ses quatre membres. Ces signes ont rassuré les médecins, qui ont néanmoins maintenu une surveillance étroite en soins intensifs.

Départs échelonnés

Après leur mission, une première partie de la délégation indienne a repris l'avion le mercredi 14 octobre, suivie d'un deuxième groupe le lendemain. Certains professionnels sont toutefois restés à Maurice afin de contribuer au suivi postopératoire d'Élodie Thomas.

Cette mobilisation restera marquée par l'engagement bénévole des spécialistes indiens, mais également par le dévouement des médecins mauriciens. Derrière cette intervention se trouve avant tout une équipe de femmes et d'hommes qui ont mis leurs connaissances, leur expérience et leur savoirfaire au service d'une vie humaine. Une collaboration exemplaire qui mérite la reconnaissance de tous.

KIMS Hospitals : Une expertise médicale venue d'Inde

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, s'est entretenu avec les principaux médecins de l'équipe médicale indienne, ainsi qu'avec l'époux d'Élodie Thomas, avant l'opération de cette dernière, le lundi 12 octobre.

KIMS Hospitals, pour Krishna Institute of Medical Sciences, est un groupe hospitalier privé indien fondé en 2000, disposant d'établissements dans plusieurs États indiens. Son réseau possède des compétences dans de nombreuses disciplines, notamment la neurochi- rurgie, les neurosciences, la cardiologie, l'orthopédie et les soins intensifs.

Dans le cadre de l'opération d'Élodie Thomas, le groupe a mobilisé une équipe pluri- disciplinaire dirigée par le Dr Rakesh Jalla. Les spécialistes ont fait le déplacement avec du matériel médical adapté aux exigences de cette intervention. Leur participation bénévole, aux côtés des médecins mauriciens, illustre l'importance de la coopération médicale entre Maurice et l'Inde.