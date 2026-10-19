Tunisie: Langue chinoise - Remise des prix de la 3e édition de la 'Bourse de l'ambassadeur'

Tunis — La cérémonie de remise des prix de la 3e édition de la "Bourse de l'ambassadeur" destinée à encourager l'apprentissage du chinois, s'est tenue, samedi, à l'Académie diplomatique internationale de Tunis, en présence de l'ambassadeur de Chine en Tunisie, Wan Li, et de responsables tunisiens et chinois.

Une centaine d'enseignants et d'élèves, représentant 18 lycées qui enseignent le chinois, y ont pris part.Cette initiative vise à soutenir l'apprentissage du chinois dans les établissements tunisiens et à encourager les élèves à s'y intéresser.

Elle leur permet de découvrir la culture chinoise et d'acquérir des compétences linguistiques qui élargissent leurs perspectives d'études, selon la page officielle de l'ambassade de Chine en Tunisie.

La présence d'institutions des deux pays illustre l'importance du partenariat éducatif et du rôle des institutions académiques dans les échanges culturels.

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La participation de 18 lycées témoigne de l'intérêt grandissant porté à l'enseignement du chinois en Tunisie dans un contexte de diversification des langues étrangères apprises par les élèves et d'élargissement de leurs possibilités de découvrir des cultures et des expériences internationales.

Ont également participé à cet évènement, du côté chinois, la directrice de l'Institut Confucius de l'Université de Carthage, Wu Yang.

Côté tunisien, ont été présents à la cérémonie le directeur général chargé de la gestion de l'Académie, Riadh Dridi, le directeur général du Centre international de formation des formateurs et d'innovation pédagogique, Zakaria Dassi et le directeur de la coopération bilatérale et multilatérale au ministère de l'Education, Sadok Sahbi.