Tunisie: 'Carthage Event Shows 2026' - Zaghouan prépare montgolfières et vols d'ULM

Zaghouan — La ville de Zaghouan s'apprête à accueillir les activités de la manifestation aérienne et touristique "Carthage Event Shows 2026", organisée par l'Association tunisienne d'aviation et la société "Nadas", du 23 octobre courant au 2 novembre prochain, dans plusieurs régions du pays.

Montgolfières, paramoteurs et ULM, en forme de constellations, vont dépeindre le ciel de Zaghouan pour offrir au large public des spectacles aériens aux abords du Temple des eaux.

Zaghouan n'est pas seule. Carthage, Tozeur, Douz et Djerba complètent le circuit avec des spectacles aériens et des activités culturelles et musicales.

L'ambition des organisateurs de la manifestation, c'est de faire mieux connaître les atouts naturels, culturels et historiques du pays, diversifier le produit touristique et renforcer l'attractivité de la Tunisie en tant que destination privilégiée.

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Le gouverneur de la région a présidé à cette occasion une séance de travail consacrée au programme de Zaghouan.

Les participants ont ensuite discuté du volet logistique de la manifestation.

Concrètement, ils ont débattu des sites de décollage et des couloirs de vol définis et sécurisés et de l'impératif qu'il y a à renforcer la coordination entre les différentes parties concernées.

Leur objectif ultime, offrir des spectacles bien organisés et des conditions de sécurité optimales.