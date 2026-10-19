Tunisie: Ouverture de la 3e édition du Salon national des Arts plastiques au MACAM-Tunis

TUNIS — La troisième édition du Salon national des arts plastiques s'est ouverte samedi soir au Musée national d'art moderne et contemporain (MACAM-Tunis), situé à la Cité de la culture.

Organisée du 17 octobre au 12 décembre 2026, cette manifestation, initiée par le ministère des Affaires culturelles, réunit 94 artistes plasticiens tunisiens issus de 22 gouvernorats. Initialement prévue du 13 juin au 13 juillet, elle a été reportée à l'automne.

La cérémonie d'ouverture, présidée par la ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, a été marquée par le vernissage de l'exposition collective et un hommage rendu au plasticien Hachemi Marzouk.

Un espace de l'exposition, intitulé "Quand la matière devient mémoire...", lui est dédié. Il comprend une affiche rétrospective de son parcours ainsi qu'une sélection de ses œuvres.

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Dans une déclaration à l'agence TAP, Hachemi Marzouk s'est réjoui de cet hommage, qu'il considère comme une reconnaissance précieuse de son apport à l'art tout au long de sa carrière. Il a souligné qu'il continuait à ce jour à pratiquer son art et à faire évoluer sa démarche.

L'artiste a indiqué s'être initié ces dernières années à la sculpture sur marbre, alors qu'il était principalement connu pour ses travaux sur métal et d'autres matériaux. « Je crois qu'un artiste ne prend jamais sa retraite », a-t-il affirmé.

Le nom de Hachemi Marzouk reste associé à la réalisation de la statue monumentale de l'ancien président Habib Bourguiba, installée à l'entrée de l'avenue éponyme à Tunis. Son parcours a suscité l'intérêt de nombreux spécialistes du domaine culturel. Certains estiment que son oeuvre n'a pas reçu l'attention qu'elle méritait et qu'elle a été réduite à cette statue, en raison de la valeur symbolique de l'ancien président aux yeux des Tunisiens.

Cette édition marque la première participation de l'Union des artistes plasticiens tunisiens (UAPT) à l'organisation du Salon. L'ouverture s'est déroulée en présence d'artistes venus de différentes régions du pays et d'un public de tous âges.

Dans une déclaration à la TAP, le secrétaire général de l'UAPT, Nizar Megdiche, a salué l'invitation du ministère et des organisateurs à associer l'Union à l'organisation du Salon. Il a qualifié cette collaboration d'occasion importante pour les créateurs, tout en soulignant que cette manifestation récente demeurait en phase de développement et d'amélioration.

Évoquant les prochaines éditions, Megdiche a abordé la perspective d'une décentralisation du salon afin de toucher le public en dehors de la capitale.

Ce salon marque sa transition d'un format biannuel à un rendez-vous désormais annuel. Les 94 artistes participants se répartissent entre plusieurs disciplines : 66 en peinture, 11 en photographie, 8 en sculpture, 5 en céramique, 2 en gravure et 2 en installations.

Dans une première analyse de l'exposition, l'artiste plasticien Ali Znaïdi a souligné la diversité des oeuvres et la forte participation des femmes artistes, notamment de la jeune génération. Les créations présentées explorent des techniques variées, allant de la peinture à l'huile à l'acrylique, aux techniques mixtes, au monotype, au graphisme et à l'impression.

Znaïdi a toutefois estimé que certaines œuvres nécessitaient encore des améliorations techniques. Il a encouragé les jeunes artistes à collaborer avec leurs aînés, à fréquenter les musées et à perfectionner leurs techniques. Fort de plus d'un demi-siècle de création, il a également regretté le nombre limité d'oeuvres faisant appel à la troisième dimension, notamment en céramique, en sculpture et à travers le collage.

Il a par ailleurs salué la scénographie contemporaine de l'exposition, notamment l'organisation de l'espace, l'éclairage et la visibilité des oeuvres. Il a également loué le design graphique de l'affiche et des différents supports de l'exposition, conçus par Oumaima Khemiri, estimant que les exigences de l'époque imposaient une forte présence graphique, notamment dans le contexte de ce qui est appelé la "peinture virtuelle".

Concernant les hommages, le plasticien a appelé à distinguer un plus grand nombre d'artistes ayant contribué au développement de la scène artistique, même de manière symbolique. Il a rappelé que certains artistes âgés n'avaient jamais été honorés au cours de leur carrière, pourtant riche et prolifique.

Les activités du Salon se poursuivront jusqu'au 12 décembre, parallèlement à l'exposition, avec des débats, des rencontres professionnelles et de nombreuses performances artistiques.