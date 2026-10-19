Congo-Kinshasa: Volley-ball - Début de la 22e édition de la Coupe du Congo ce samedi au pays

La 22e édition de la Coupe du Congo de volley-ball a débuté samedi 17 octobre au gymnase de la Police nationale congolaise (PNC), à Kinshasa. Les premières rencontres ont livré leurs verdicts aussi bien chez les dames que chez les hommes.

Chez les hommes, le champion en titre, VC Espoir de Kinshasa, a parfaitement lancé sa campagne en dominant le VC Lukuga du Tanganyika sur le score de trois sets à zéro (25-7, 25-14, 25-12). Une prestation maîtrisée qui confirme les ambitions des Kinois de conserver leur couronne nationale.

L'affiche la plus attendue de cette première journée a opposé le VC Service National à la Garde Républicaine, deux formations qui s'étaient déjà livrées une rude bataille lors du championnat provincial de Kinshasa. Cette fois, le Service National a pris sa revanche en s'imposant par trois sets à un (25-22, 25-27, 29-27, 25-22). Les Bâtisseurs effacent ainsi leur précédent revers face aux Républicains et prennent une bonne option pour la suite de la compétition.

Chez les dames, les championnes en titre du VC La Loi n'ont laissé aucune chance à l'Union africaine de Rastafari du Lualaba. Les Kinoises se sont imposées en trois sets secs (25-11, 25-09, 25-04), affichant déjà leur détermination à défendre leur trophée.

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De son côté, V.Club a réalisé l'une des remontées les plus spectaculaires de la journée face à l'OGKS. Menées deux sets à zéro (17-25, 12-25), les Dauphines ont renversé la situation pour finalement s'imposer trois sets à deux (25-23, 25-19, 15-13). Une victoire acquise au terme d'un match riche en suspense.

Dans un autre duel très disputé, le Canon de N'djili a pris le meilleur sur le VC Mazembe du Haut-Katanga par trois sets à un. Après avoir concédé la première manche (28-30), les Kinois ont réagi en remportant les trois suivantes (25-20, 28-26, 25-22).

Programme du dimanche 18 octobre

La compétition se poursuit ce dimanche 18 octobre avec six matches prévus au gymnase de la PNC :