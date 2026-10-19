Algérie: Air Algérie réceptionne son sixième 'Airbus A330neo'

ALGER — Le Groupe Air Algérie a annoncé, samedi, la réception de son sixième avion de type Airbus A330neo, dans le cadre de son programme de renouvellement et d'extension de sa flotte.

Il s'agit d'un appareil baptisé "Ras El Afia", en référence au phare maritime de Ras El Afia, situé dans la wilaya de Jijel, a précisé la compagnie, ajoutant que le choix de cette appellation traduit "la fidélité à la mémoire nationale et la reconnaissance envers des âmes qui resteront présentes dans les esprits", ainsi qu'un hommage aux habitants de la région qui "ont incarné, par leur résilience, la force de l'espoir".

Cet appareil est le sixième avion de ce type à intégrer la flotte du transporteur national, après les appareils baptisés "Novembre 54", "Gara Djebilet", "Yennayer", "Diaspora" et "Fennec".

Les Airbus A330neo sont destinés aux vols long-courriers. Ils peuvent accueillir plus de 300 passagers, toutes classes confondues, et se distinguent par une consommation de carburant réduite pouvant atteindre 25 % par rapport aux générations précédentes. Ils permettent également de réduire les émissions de dioxyde de carbone et sont équipés de systèmes de divertissement modernes, dont un service d'accès à Internet via le Wi-Fi.

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Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme de renouvellement et d'extension de la flotte d'Air Algérie, lancé en 2023, qui prévoit l'acquisition de dix avions "Boeing 737 MAX 9" et de dix "Airbus A330neo", ainsi que de 16 appareils "ATR 72-600", afin de renforcer le réseau de transport aérien intérieur.

Cette acquisition s'inscrit également dans le cadre du plan d'action de la compagnie à l'horizon 2035, qui prévoit des acquisitions supplémentaires d'avions pour répondre à la demande croissante de transport aérien aux niveaux national et international.